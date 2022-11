Más de 3.000 personas verán mañana a las 21 h. el partido de Copa del Rey entre la UD Alzira y el Athletic Club de Bilbao. El club vasco se ha tomado la eliminatoria muy en serio. De hecho, cuando en Liga juegan un partido a las 20 o 21 h, viaja en el día. Sin embargo, han roto esta norma y viajarán hoy a la Comunitat Valenciana, después del entrenamiento que realizarán esta tarde en Lezama. Los leones se alojarán en un hotel de la comarca que les recordará el verde del País Vasco. Además, está previsto que el Txingurri Valverde no se deje a ninguno de sus tres internacionales para preservarles de una posible lesión antes del Mundial. Ayer Luis Enrique comunicó que Unai Simón y Nico Williams lo disputarán con la Selección Española y se espera que Iñaki Williams vaya con Ghana.

En Alzira no se va a vender barata la derrota. “Estoy convencido de que vamos a ganar y así se lo he dicho a los jugadores”, declaró el técnico Marc García. Para ello, ha estudiado al conjunto rojiblanco junto a los nuevos técnicos que se han incorporado al club. “Hemos de aprovechar nuestra gran virtud, las jugadas a balón parado”. Con Fran Alcoy era el alzireño el que las trabajaba. Ahora es Jorge Sotos quien dirige el ABP (acciones a balón parado) y Mario Carrascosa analiza el propio equipo y el rival. El miércoles trabajaron “cómo defender al Athletic siguiendo sus pautas habituales”. Es por ello que prefiere que Valverde alinee “a todos sus jugadores sin dejarse a los mundialistas”. El jueves se dedicó a las acciones de ataque porque no renuncia “a ganar el partido y la eliminatoria”. Si normalmente dedican muchas horas a estudiar a los equipos rivales, “ahora todavía tenemos más material gráfico e información”. El entrenador alzirista ha de cuidar otro aspecto, el mental. “Es un partido tan especial, con un escenario fantástico, rodeados de miles de aficionados, que han de aislarse porque si no, quedarán hipnotizados” y ahí puede llegar el primer gol vasco.

Marc recuerda el partido de 2011 contra los de San Mamés. El recién llegado Marcelo Bielsa quería jugar un partido de preparación a mediados de julio y surgió la posibilidad de jugar contra el Alzira pese a que no habían empezado a entrenar. “Nos convocaron y empezamos a trabajar con una plantilla por conjuntar, muy diferente a la que había bajado de 2ª B”. El técnico, Frank Castelló, les contó que “le llamó el cuerpo técnico del Athletic Club para que les dijese qué equipo iba a alinear y cómo iba a jugar porque Bielsa no quería que sus jugadores viesen que no conocía a su rival cuando ni nosotros nos conocíamos”. De hecho el director deportivo del Leeds, el valenciano Víctor Orta recordó que el argentino se vio media temporada del conjunto inglés cuando supo que podía fichar y la campaña entera cuando su incorporación se consumó. El alzireño jugó unos quince minutos contra los bilbaínos “y solo con ver a Llorente, quedábamos minimizados”. Si algo le satisface de este encuentro histórico “es la repercusión que tiene en la ciudad, con los hoteles ocupados, con ambiente de fútbol, gente que no va habitualmente al campo vendrá al Suñer, la ilusión de los pequeños,…”.

De la misma manera, piensa el presidente Juan Antonio Sanjuán. “Queremos que los aficionados al fútbol se identifiquen con nuestro club y se fidelicen. Los jugadores van a dar el máximo para que se sientan orgullosos de ellos”. El equipo que preside va a enfrentarse al “rival que soñé y que era la gran ilusión de los aficionados más veteranos. El fútbol tenía que ser justo con nosotros y lo fue premiándonos con un grande de nuestra liga”. Para el club va a ser vital esta eliminatoria porque lo va a dotar de recursos económicos “para cubrir la temporada”. Directivos y muchos aficionados con la colaboración del Ayuntamiento se han puesto manos a la obra para que el Luis Suñer Picó luzca su mejor imagen.

Cartel cautivador

Si alguna cosa ha llamado la atención de valencianos y vascos ha sido el cartel anunciador del partido, creado por Paula Marí, tras la idea de Kiko Felguera. Con un diseño precioso ha unido las cabezas de un tigre y un león aludiendo a los motes de ambos clubes, los Tigres del Xúquer y los Leones de San Mamés. Al dibujo se ha añadido la famosa estrofa de la canción de Torrebruno, “Tigres y Leones, todos quieren ser los campeones”.