La professora i historiadora Pilar Rovira Granero va nàixer a Alzira l’any 1967. Es llicenciada en Geografia i Història per la Universoitat de València, especialitat d’Història Contemporània i ha exercit la docència en diferents instituts d’ensenyament secundari de Castella-La Manxa, les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana. Actualment dóna classes a l’Institut Josep Maria Parra. Els seus treballs d’investigació tenen com a referent la II República, la Guerra Civil i l’Associacionisme en la Ribera Alta. L’any 1993 va rebre la primera beca d’investigació d’història local convocada per l’Ajuntament d’Alzira per a un estudi que es va publicar l’any 1996 per l’editorial Germania titulat ‘Mobilització social, canvi polític i revolució’, de diversos articles sobre les incautacions agràries durant la Guerra Civil, així como de la configuració de la xarxa sindical alzirenya i sobre la Guerra Civil a Corbera. Ha assistit a diferents jornades i congressos al voltant de temes de la seua especialitat i ha participat en diferents assemblees d’història de la Ribera.

L’any 2009 va publicar el llibre ‘Cartonajes Suñer, una empresa familiar’, on dóna compte de la història de la mítica empresa alzirenya que fundaren en 1921 José Suñer Orovig i Ana Sanchis Perpiña.