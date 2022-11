És tracta d’un dels edificis més emblematics i populars de la ciutat capital turística de la comarca i s’alçà al carrer del Riu, amb el temps molt important, junt a una de les portes d’accés a la vila. El seu interés, segons assenyalen els investigadors Maite Palomares i Federico Iborra, radica tant en la presència urbana com en la funció social. Va ser una de les primeres escoles públiques d’Espanya i es va dedicar molts anys per a l’activitat per a la qual va ser alçat. L’edifici, traçat per l’arquitecte Vicent Gascó Massot, realitzat entre 1788 i 1793, es correspon amb el moment del primer academicisme valencià, quan la relació entre arquitectura i construcció estava separada en dos àmbits: l’Acadèmia i els Gremis, tècnica i experiència pràctica. El projecte de Gascó, que va ser Mestre el Palau Reial de València i Director d’Arquitectura de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, el va posar en marxa el mestre Vicent Ventura. El projecte, la tercera de les propostes que es van fer, s’inscriu en el context de la sobrietat de molts dels edificis dotacionals que s’alçaren durant els regnats de Carles III i Carles IV. És un edifici sever, de gran presència en l’alçat principal, amb rigor geomètric i amb jerarquització en les seues diferens plantes que es van destinar, la primera per a ús docent, la segona per a allotjar als docents i una tercera de la qual no tenim informació. Ara és seu de l’Oficina de Turisme, del Museu d’Arqueologia i Història i del Museu Faller de la localitat.