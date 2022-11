El pianista i compositor Perfecto García Chornet va nàixer a Carlet l’any 1941. Es va formar al Conservatori Superior de Música de València i va perfeccionar els seus coneixements musicals amb diferents professionals, entre els quals destaquem a Alícia de Larrocha. Amplià estudis en diversos països europeus. Va seguir a Àustria un curs de virtuosisme de Margot Pinter. Com a solista va actuar a moltes nacions europees i, també a EE UU, Mèxic,Equador i al Japó. Va actuar acompanyant a les orquestres Municipal de València, Ciutat de Palma, Ciutat de Barcelona, la Simfònica de RTVE i la de l’Ouest de Suïssa. Estrenà al Teatre Reial de Madrid, amb l’Orquestra de RTVE, el Concert per a piano i orquestra de corda de Robert Gerhard. Els compositors Moreno Gans, Amand Blanquer, Joaquim Homs i Rodolfo Halffter van escriure obres per a ell. Va ser catedràtic dels cosnservatoris de Múrcia i València i impartí docència a la Universitat de Los Angeles. Va contribuir a la creació del centre d’estudis musicals de Carlet, origen de l’actual Conservatori, que du el seu nom. Entre els premis que va aconseguir destaquem el internacional de piano Pilar Bayona (1972) i el Gaviota al millor concertista (1984). Va morir a Alzira l’agost de 2001, any en que Jordi Nogués dedicà la tesi doctoral a la interpretació i la pedagogia musical de l’artista.