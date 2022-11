La expresión valenciana «mel de romer» designa, sobre todo en la jerga culinaria, la exquisitez de algún producto. El origen de este término no resulta en vano, ya que la miel de romero se ha convertido desde hace mucho tiempo en una de las variedades más preciadas y demandadas entre los consumidores. Y desafortunadamente, este año, también es una de las más escasas en la comarca y en el resto del territorio.

Los apicultores de la Ribera han tenido que enfrentarse durante esta campaña a unas condiciones climatologicas muy adversas, hecho que ha dificultado la producción de esta variedad tan solicitada. A las lluvias primaverales, se sumaron las bajas temperaturas, lo cual dificultó la recolección del néctar de la flor del romero por parte de las abejas. «Las pocas flores que habían sobrevivido a las lluvias se vieron afectadas por la ola de frío. Por lo tanto, lo poco que quedaba se heló», explica el apicultor de Carlet y ganador del primer premio en la variedad de romero de la XXV edición del Concurso Nacional de Mieles de Fivamel, Pepe Briz. En su caso, la producción de esta variedad se ha reducido en un 80% durante esta campaña, la cual califica como «desastrosa». «Es de las peores campañas de esta variedad que recuerdo», señala Briz, quien añade: «En mi caso, la producción de miel de romero no ha llegado al 20%. Los apicultores pronosticábamos una buena campaña, pero las lluvias y el frío nos sorprendieron, por lo que hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias».

No obstante, Briz reconoce que la reducción de la cantidad de miel de romero puede suponer un beneficio para los apicultores. «No hemos llegado a la media de kilos de producción en comparación con otros años, por lo que los precios tendrán que subir para poder competir», explica. No obstante, especifica: «Ya se ha visto un incremento en el precio, pero todavía es insuficiente, ya que este trabajo supone muchos costes económicos para el apicultor». Actualmente, el kilo de miel de esta variedad monofloral ronda los cinco euros. En este sentido, reconoce que los beneficios no llegan a cubrir los gastos. «La inflación nos ha afectado, sobre todo la subida del precio del combustible. Hay que tener en cuenta que es un sector transhumante, ya que nos desplazamos por distintos lugares del territorio dependiendo de la época del año», indica.

Miel monofloral «más pura»

Briz utiliza la técnica de la colmnena vertical o de alza para producir esta variedad de miel. En este caso, el crecimiento de la colmena durante la temporada apícola es hacia arriba, es decir, de manera vertical, lo cual permite intercambiar los cuadros y las alzas de manera ilimitada. «La abeja va procreando porque tiene más espacio, por lo que es más sencillo producir miel», recalca Briz. Además, especifica que con este método no se mezclan las mieles, por lo cual es más fácil realizar variedades monoflorales. «El resultado es más puro y tiene más calidad», reivindica. Briz produce diez variedades distintas de miel.

Reconoce que es un trabajo «muy sacrificado». «Hay que invertir mucho tiempo y dinero. Da igual que sea festivo porque tienes que estar pendiente de las colmenas», afirma. A ello, se suman otros problemas como la presencia de insectos o aves que dañan la producción. «La avispa asiática se ha convertido en una auténtica enemiga. Todavía no ha llegado a mis colmenas, pero estoy seguro que lo hará muy pronto». Por ello, los apicultores solicitan a las instituciones que actúen para hacer frente a esta situación.

Los problemas a los que se enfrenta este sector agravan el relevo generacional y complican el futuro. «Tengo dos hijas. Ambas han estudiado una carrera universitaria y, por lo tanto, ninguna de ellas va a seguir en este oficio», reconoce. Por ello, concluye que, sino se encuentran otras vías, «el futuro de la apicultura no está completamente asegurado».