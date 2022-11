Estos días, los vecinos de Carlet hemos asistido con perplejidad a un hecho inaudito. El pleno del mes pasado sirvió para constatar la voluntad del equipo de gobierno de NO hablar con claridad del que, tal vez, sea el proyecto que dé la estocada de muerte a los problemas de convivencia e inseguridad que sufre Carlet. Nos referimos a los nuevos usos que plantean aparejados a la reforma de nuestra Residencia para personas mayores.

Con un presupuesto de 35 millones de euros, este megaproyecto -que debería haber nacido con el consenso de todos- ha entrado en nuestras vidas de tapadillo y haciendo que saltasen todas las alarmas por la falta de transparencia, por no llamarlo ocultismo, de una alcaldesa que se parapetó en el concejal de Compromís y por su incapacidad para dar una contestación clara y tranquilizadora a nuestras preguntas.

Este es el problema: han hecho que este proyecto se sume, de sopetón, a las preocupaciones que ya vienen aguantando los vecinos de Carlet. Porque a nosotros, más allá de haber evidenciado que la alcaldesa y su equipo están en la inopia, lo que realmente nos ocupa y preocupa es que no parecen querer entrar a debatir el fondo de este proyecto y su tremenda trascendencia social. Para nosotros, resulta urgente y muy necesario conocer mejor la realidad que esconden unos números que ni siquiera les sorprendieron. Según el proyecto de obras -único documento al que tenemos acceso- este el resumen de ocupación: Viviendas Sociales (60); Residencia Otros Colectivos (78) y Residencia usuarios dependientes (173).

¿Tan difícil es explicarnos qué destinatarios son los que responden a «sociales» y «otros colectivos»? O dicho de otro modo: ¿cuantas plazas hay reservadas para personas que no son mayores y qué tipo de perfil va a requerirse para dejarles que entren a formar parte de la vida de Carlet? Si nuestros actuales gobernantes tanto gastan y predican de los procesos participativos… ¿Por qué nadie ha dejado participar a los vecinos o les ha preguntado qué les parece?

Se ha querido pasar este trámite con respuestas ambiguas y sin ni siquiera haber informado a la población ni a la oposición, en una actitud que rayó en el autoritarismo cuando en el Pleno la alcaldesa nos advirtió que, en adelante, poco nos iba a dejar hablar de este asunto.

Queremos pensar que los nervios no le permitieron calibrar bien sus palabras. Porque nuestra obligación, nuestra responsabilidad como oposición, es conocer e informar a la población de hasta el más nimio detalle sobre un proyecto que puede cambiar drásticamente la convivencia en nuestro municipio.

Nos tememos que la alcaldesa fue la primera ninguneada por la Conselleria. Hoy ya podemos contar que fue el Partido Popular quien la advirtió del proyecto, tras verlo anunciado en la Plataforma de Contratos de Estado. Ya estaba publicado y la Sra. Navarro lo desconocía. Desde entonces, diez meses después, nada. Ni una buena palabra ni una buena acción.

Por eso, desconfiamos profundamente de la voluntad de este equipo de gobierno. Como ya hemos dicho, queremos conocer al detalle el proyecto de gestión porque con lo poco que conocemos, nuestra posición es de rechazo total.

Nosotros queremos inversiones para la residencia, sí; queremos inversiones para una residencia más moderna, con más personal, con más espacio, equipamientos y profesionales que permitan absorber la demanda de plazas sin que nuestros mayores mueran antes de poder ingresar. Lo que no queremos es que la residencia se convierta en un experimento social, mezclando mayores, colectivos de exclusión social y tutelados. Un experimento que pone en peligro el bienestar de nuestros mayores y la convivencia, suficientemente alterada en estos momentos ya, entre los vecinos de Carlet.

PSOE y Compromís de Carlet han callado y con su silencio, están respaldando un proyecto que les ha venido impuesto y del que, por lo visto, no han tenido arte ni parte. Política de avestruz. Veremos si ahora saben defender a Carlet o preferirán que no se les enfaden en Valencia. De momento, no han dicho ni mú y se ven superados por defender un proyecto del que ni siquiera han sabido calibrar sus consecuencias.

Información, claridad y transparencia. Estas son nuestras exigencias y no vamos a bajar la guardia. Hasta hoy, todos tenemos demasiadas sospechas e interrogantes.