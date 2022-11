Seguint amb l’orografia i al professor Juan Carlos Membrado cal assenyalar que l’Alcúdia prové de l’àrab al-kudya ‘l’alteró’. Segons el model d’elevacions de l’Institut Cartogràfic Valencià, la localitat s’emplaça a uns 32 metres sobre el nivell de la mar i no està més elevada que el seu entorn immediat, tanmateix a 800 metres al nord-oest del temple parroquial de Sant Andreu hi ha un alteronet a una cota de 39 metres, prop de l’actual cementeri, a la partida del Castellet, on hi hagué fins al segle XVII un castellet que va ser propietat dels senyors del lloc, els Montagut, i que en la documentació de l’època medieval rebia també el nom de la Pobla, tal i com documentà l’any 1997 Maria Dolors Millo.