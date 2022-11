A poco más de seis meses para las próximas elecciones municipales, el panorama político todavía es bastante difuso en algunas localidades de la comarca de la Ribera. Algunos alcaldes y alcaldesas ya han anunciado que seguirán al frente de sus partidos, mientras que otros creen que es el momento de dejar paso a otros candidatos para encabezar las listas. Es el caso del alcalde de Alfarp, Santi Cervera, quien ha anunciado a Levante-EMV que no encabezará UP-Compromís en los próximos comicios.

"No voy a volverme a presentar. Es hora de pasar el relevo a otra persona", señala Cervera. No obstante, señala que "todavía se desconoce quién será la persona que encabezará la lista". "Sabemos quiénes formaremos parte de la lista, pero falta que alguien dé el paso y asuma la responsabilidad. Nos reuniremos para encontrar a la persona correcta, ya que hay mucho talento y gente con ilusión", explica el primer edil. Añade: "El próximo representante contará con mi total apoyo para todo lo que necesite". "Que no asuma la alcaldía no quiere decir que no vaya a apoyar y ayudar a mi partido en todo lo que necesite. Aconsejaré a todo aquel que me lo pida", especifica Cervera.

Dos legislaturas

Cervera ha estado al frente de la alcaldía de esta localidad de la Ribera Alta desde 2015. No obstante, presentó su dimisión en 2018, es decir, durante el último año de su primera legislatura, para cumplir con el acuerdo de gobierno alcanzado con el PSPV con el fin de garantizar la estabilidad municipal. De esta manera, el primer edil le cedió el bastón de mando al socialista Raúl Minguez, el cual volvió a recuperar en las siguientes elecciones de 2019.

Con anterioridad, Cervera también formó parte de la oposición y ejerció como concejal hasta llegar a la alcaldía. "Ha habido momentos bonitos y otros más duros, pero es momento de dar un paso al lado", concluye. De momento, habrá que esperar para conocer al candidato o candidata que encabezará la lista municipal de UP-Compromís en Alfarp.