El Ayuntamiento de Almussafes ha elaborado una guía formativa dentro del programa Erasmus+ 'W4C-S4S: Work for a cause, serve for sport' (Trabajamos por una causa, servimos al deporte), en el que participa con otros socios europeos. Además, en las próximas semanas sacarán a la luz la aplicación que han creado para gestionar a voluntarios que quieran participar en la organización de eventos deportivos.

Este proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Zagreb (Croacia) y sus socios son, además del Ayuntamiento de Almussafes, la Sociedad para el Desarrollo del Voluntariado ‘Novo Mesto’ (Eslovenia), el Instituto para la Innovación y la Cohesión Social- Fifty-fifty (Grecia), la Sociedad Cooperativa Social GEA (Italia) y el Instituto EUSA (Eslovenia). La ejecución del proyecto está llegando a su fin y, por ello, los socios han presentado la guía de formación que han estado elaborado conjuntamente durante estos últimos meses y que ya se puede consultar en el portal web del Ayuntamiento de Almussafes. El citado documento está compuesto por tres módulos educativos, entre los cuales se tratan temas como la gestión y organización de eventos deportivos, la gestión y el papel de los voluntarios en este tipo de eventos, así como la inclusión de las personas con diversidad funcional en el mundo del deporte. Además, en las próximas semanas sacarán a la luz la aplicación que han creado para gestionar a voluntarios que quieran participar en la organización de eventos deportivos. Almussafes cuenta con una gran cantidad de entidades deportivas, todas ellas con una dilatada trayectoria en la organización de eventos y competiciones de alto nivel. “Independientemente de ello, destaca el concejal de Deportes, Pau Bosch, estamos plenamente convencidos de que esta guía de formación que ahora ve la luz, la aplicación de voluntariado que se presentará en las próximas semanas, y en general, formar parte activa de este proyecto, ha sido una iniciativa excelente para nuestras entidades deportivas, ya que les va a permitir continuar evolucionando”. El último encuentro del proyecto, que tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre en la ciudad de Zagreb, servirá para realizar una evaluación final del proyecto por parte de todos los socios y se acudirá a un evento deportivo organizado por el mismo Ayuntamiento de Zagreb.