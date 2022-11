Zanahoria, garbanzos, patatas, distintas variedades de carne, puerro, albóndigas, arroz y... ¡Mucha paciencia! Fueron algunos de los ingredientes que cocineros y ayudantes de dieciséis restaurantes provenientes de distintas comarcas de la provincia de València utilizaron ayer para cocinar el mejor puchero valenciano. Tras dos años de suspensión por la pandemia, los Salones Siglo XXI, de l'Alcúdia, volvieron a acoger el tradicional concurso, que este año ha celebrado su 13ª edición.

En esta ocasión, el restaurante Granero, de Serra, se alzó con el primer premio al mejor puchero valenciano. Los cocineros de Gambrinus, situado en Setaigües, obtuvieron el segundo premio, seguidos por los locales Miguel y Juani. "Venir aquí y reunirse con otros compañeros del sector es un gran premio", destacó Vicente Granero, quien fue el encargado de recoger el galardón que lo acredita como máximo exponente de este tipo de guiso.

Desde primera hora de la mañana, los participantes estuvieron preparando este plato tan valenciano y emblemático e, incluso, algunos restaurantes trasnocharon para poder ofrecer sus mejores degustaciones. "Hemos estado unas siete horas preparando el caldo. Requiere mucho esfuerzo y trabajo, pero es un plato que nos identifica a todos los valencianos y valencianas", explicaba el chef Binhui Jiang, del restaurante El Molino, de València. Era la primera vez que este cocinero se presentaba al concurso, aunque ya cuenta con una larga experiencia en este tipo de pruebas. "Hago la segunda mejor paella del mundo", reconocía a Levante-EMV con mucho orgullo. No obstante, indicaba que "el puchero requiere mucho más elaboración y solo se puede cocinar durante una época específica del año".

Cocineros veteranos

En esta edición tampoco han faltado algunos rostros conocidos en el concurso como es el caso de María Teresa, cocinera del restaurante Gambrinus, que obtuvo el segundo galardón. "He participado en las trece ediciones", explicaba la cocinera. Añadía: "El puchero es un plato que necesita mucho cariño. La base es la misma para todos, pero cambia la preparación y eso es lo que los diferencia y los hace únicos". Maria Teresa, además, aprovechó los restos del guiso para deleitar a los presentes con unas croquetas de puchero. "Es un plato que puede durarte toda la semana, ya que con los restos puedes preparar otras comidas. Yo hago albóndigas e, incluso, preparo canelones", especificaba. En este sentido, Fernando Piris, del restaurante La Mar Salà de Cullera, animaba a los asistentes a "potenciar este guiso". "Hay muchas maneras de prepararlo, pero es un plato muy nuestro, por lo que es importante que se transmita de generación en generación", indicaba Piris, quien llevaba desde las 5:30 h de la mañana entre fogones. "Me he levantado a las cuatro para poder prepararlo todo, pero luego obtienes recompensa", reconocía.

Tras la deliberación por parte del jurado, formado por representantes políticos y otras asociaciones de la localidad, llegó el turno de los postres. Los participantes presentaron los mejores acompañantes elaborados con caquis de la Ribera en sus distintas variantes, ya que, en palabras del alcalde de la localidad, Andreu Salom, "es la mejor manera de acompañar este plato casero". En esta ocasión, el restaurante local Miguel y Juani obtuvo el primer premio, seguido por La Mar Salà (Cullera) y Granero (Serra), que consiguieron el segundo y tercer puesto respectivamente.