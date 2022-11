Carlet se queda por primera vez una noche sin servicio de Policía Local

Carlet se quedó en la noche del lunes sin servicio de Policía Local. Ni retén ni patrullas en la calle. Un cartel en la puerta de las dependencias policiales comunicaba que hasta las 6 de la mañana del martes no se retomaría con la entrada del nuevo turno, un hecho “sin precedentes”, denuncia la portavoz municipal del PP, Laura Sáez, que considera producto de una “mala planificación” del equipo de gobierno. “No es algo que venga de un mes o dos, llevamos toda la legislatura diciéndolo. La plantilla es más corta de lo que debería ser, hay gente que ha aprobado una oposición y se ha ido a otra plaza, otros que han tenido que pasar por el IVASPE…. La falta de planificación está provocando que en los últimos meses los agentes tengan que hacer un sobreesfuerzo con horas extras y la situación ha llegado al límite al tener que cerrar por no contar con bastantes efectivos”, incidió Sáez.

La concejal popular señala que los salarios de los agentes en Carlet se encuentran “bastante por debajo” de otros municipios del entorno, lo que provoca que muchos agentes que han recalado en la plantilla se hayan marchado a la primera oportunidad que han tenido. Por otra parte, Laura Sáez considera especialmente grave que se haya dejado sin servicio el turno de noche “que es cuando más falta hace” en un momento, incide, en que “mayor es la sensación de inseguridad” por los robos que se están produciendo. “Desgraciadamente, cada vez tenemos en Carlet más delincuencia y la sensación de inseguridad es más grave”, señala Sáez.

Dos nuevos agentes

El concejal de Policía Local, Bernardo Espert, atribuyó a un cúmulo de circunstancia sobrevenidas el hecho de que el turno de la noche se quedara sin servicio, pero defendió que junto a la alcaldesa había puesto en conocimiento de la Guardia Civil esta situación “puntual” para que las patrullas de la benemérita estuvieran más presentes en Carlet, por lo que defendió que no se había producido una falta de servicio.

El edil señaló que la baja de dos agentes en un corto margen de tiempo había provocado esta situación y comentó que ayer mismo se incorporaron dos nuevos policías de una bolsa creada por el ayuntamiento y el próximo lunes está previsto que llegue un tercero. Espert aclaró que el hecho de que el retén se cierre por la noche no resulta extraordinario ya que, según dijo, suele ser así.

Bernardo Espert señaló que por lo que respecta a la plantilla de la Policía Local “todos estamos justos”, pero defendió que no se puede achacar al gobierno municipal ni falta de planificación ni inacción ya que aseguró que el actual ejecutivo de Carlet “ha convocado más procesos selectivos e incorporado a más agentes que en toda la historia”. Espert defendió que, frente a una plantilla envejecida con una media de 47 años de la época en que gobernaba el PP, se ha conseguido reducir por debajo de los 35 años. “Las cosas cuestan, hemos tenido bajas de larga duración y la policía es un cuerpo con mucha movilidad. La sensación de inseguridad está ahí por las acciones de unas pocas personas, pero no se nos puede acusar de inacción ni de falta de planificación porque podemos poner las medidas, pero no te garantizan que solucionen un problema que tiene un origen más profundo”, replicó Espert.