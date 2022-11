La Plataforma per la Llengua ha reclamado a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana que investigue el caso de discriminación del valenciano denunciado por el entrenador de la UD Carcaixent, Xesco Ortiz. Como avanzó Levante-EMV, el técnico deploró la contestación que recibió por parte de un colegiado, que le pidió que le hablara en castellano si quería ser respetado.

La organización que promueve el uso del valenciano en la sociedad ha ofrecido a Ortiz sus servicios de asesoramiento jurídico para interceder ante la federación y la Generalitat (como garante de los derechos lingüísticos en la Comunitat), aunque según ha podido saber este diario el entrenador carcaixentí ha declinado dicha vía. Ya en el pasado, la entidad se ha encargado de apoyar casos similares.

Antecedentes

Con todo, Plataforma per la Llengua ha manifestado su malestar ante lo que ha calificado de «actitud intolerable». «Un árbitro debe juzgar el juego, nunca la raza, el género o el idioma que se habla», ha expresado el colectivo al conocer lo ocurrido tras el partido entre el SB Ontinyent y el Carcaixent del pasado fin de semana.

Como ya informó este periódico, Ortiz cuestionó las decisiones que tomó el colegiado durante el encuentro y también su comportamiento una vez concluidos los noventa minutos reglamentarios. El entrenador manifestó, sin pelos en la lengua, que se habían «burlado del Carcaixent, en palabras mayúsculas» y no daba crédito a lo ocurrido: «Con once años de experiencia, nunca un árbitro me había hecho sentir así», lamentaba. Al pedir explicaciones al colegiado tras ver cómo no se ptiaban «tres penaltis claros», se anulaba un gol y expulsaban a uno de sus jugadores, se encontró con una actitud que no se esperaba: «Fue un árbitro irrespetuoso, que lo primero que dijo fue que para respetarnos le hablásemos en castellano».

Arrinconamiento lingüístico

«El valenciano sufre una situación de anormalidad y arrinconamiento en el mundo del deporte. De hecho, esta actitud intolerable no es la primera ni la única que registramos dentro del fútbol», ha expresado Plataforma per la Llengua, que en su momento lanzó una campaña en la que reclamaba «respeto a la lengua» en el fútbol valenciano.

«Un árbitro debe juzgar el juego, nunca la raza, el género o el idioma»

Por ello, el colectivo instó a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana a investigar lo sucedido el pasado fin de semana y a sancionar al colegiado que exigió a Ortiz que hablase en castellano como requisito previo a mostrarle respeto.