El Càrcer golea al filial del Levante en la Liga Valenta

El Càrcer volvió a dejar claro que no es un rival fácil en la Liga Valenta. Si hace unas semanas puso en aprietos al líder, esta jornada goleó por 4-1 al Levante D, segundo clasificado. En el inicio las ribereñas se mantuvieron bien ordenadas frente a un filial ‘granota’ que se mostró intenso en ataques verticales. El conjunto de Juanpe Martín fue dando pasos hasta mostrarse en área contraria. María Merenciano estrelló un balón en el larguero tras un saque de esquina y poco después Paula Piñero inició la jugada del primer tanto con un cambio de orientación hacia Andrea Andrés, que ganó terreno y se la cedió a Rosario Íñiguez para finalizar con un disparo raso. Antes de la media hora, fruto de una presión alta, Paula Piñero robó el balón en la misma frontal y aumentó la renta. Cerca del descanso el Levante redujo diferencias. Tras el asueto, las visitantes aumentaron el dominio en busca de un empate que no llegó. En el 73’ Yuliana Caile, tras varios rechaces, hizo el tercero. Ya en los últimos compases, con idas y venidas a las áreas, Carmen Gómez se sacó de la chistera un disparo que se coló por la escuadra para cerrar una gran noche en el José Sirera.

En 1ª, el Castellonense cedió sus primeros puntos de la temporada sumando uno solo, muy trabajado, y ahora comparte liderato con el Valencia D. No fue un buen primer tiempo para las jugadoras de Sergio Mesa que acumularon errores impropios de este arranque de campaña que permitieron al Mislata C ponerse 2-0 en el marcador, que pudo ser más amplio de no haber sacado Iris Mauro un balón sobre la línea. Clara Giménez tuvo la mejor opción que terminó desviando la portera local. Las ribereñas cambiaron el chip tras pasar por vestuarios y se fueron a por goles. Rocío Saúco lo intentó a la media vuelta y se encontró con otra buena mano de una portera que no pudo hacer nada para frenar el gol de Judit Añó que, con quince minutos por delante, enganchó con potencia un balón colgado por Patri Poveda. Saúco y Bárbara Montoya lo probaron de lejos sin suerte. En el último minuto del tiempo reglamentario la de Sant Joanet cayó por la línea de medios y le puso el balón en el pie a Inés Conejero que no tembló para conseguir el empate. El Càrcer B sumó el primer punto de la campaña tras igualar a tres tantos frente al Xirivella en un intercambio de golpes. Aroa Benavent en el 28’ avanzó al filial que recibió el empate al inicio de un segundo periodo muy movido. Lourdes Ordiñaga volvió a poner a las ribereñas por delante y, en pocos minutos, las locales le dieron la vuelta al marcador. La misma Aroa Benavent, providencial, volvió a ver portería a cuatro minutos del final para salvar el punto. El Sollana sucumbió por sexta jornada consecutiva y ahora ocupa la última posición de la tabla. Dos goles –uno de penalti- en contra en los primeros cuarenta minutos minimizaron las opciones de las blanquiazules que encajaron otros dos tras el descanso.

En 2.ª, el Alberic consiguió la cuarta victoria seguida –goleó por 0-5 al Ciutat de Xàtiva B- y se aupó hasta el liderato compartido con el Albaidense. Nerea Picot abrió el camino del triunfo en el primer tiempo. Los goles en el segundo acto de Rosa Guerola, Patricia Moscardó y Ángela Sáez (2) evitaron cualquier reacción local. El Benifaió doblegó por 2-1 al Picassent en un partido agónico. La guardameta Aroa Itures con tres paradas de mérito mantuvo con vida al conjuto ‘rallaet’ en una primera parte sin apenas ocasiones locales. Los cambios dieron otro aire en ataque a las ribereñas y una buena asistencia de Mer Álvarez permitió a Lara Castell romper la igualada. Las visitantes empataron en el 93’ y cuando todo parecía decidido apareció Carla Pérez para dejar el balón de cara a Rocío Martínez que sentenció con un derechazo.