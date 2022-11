De la mateixa manera que Joan Fuster es declarava apassionat pel poble valencià, jo em declare apassionat pel meu poble, Sueca.

I així ho he demostrat en els més de 10 anys que he format part del consistori suecà, tant fent tasques de govern, com en els darrers 3 anys en l’oposició.

Han estat anys de molt de treball, d’aprenentatge, de moltes coneixences, d’alegries i, també, de decepcions i frustracions, sobretot quan no podies solucionar el problema que per a aquell veí era la cosa més important del món.

Perquè els ajuntaments som la primera instància a la que s’adreça la ciutadania en busca de solucions a tot allò que li preocupa: sanitat, educació, vivenda... I encara que la gent sap que no són competències pròpies, ni que tenim la capacitat econòmica i política per a resoldre’ls, volen fer-nos saber les seues inquietuds i les seues necessitats. Demanen que els escoltem.

Per això és tan gratificant quan aconseguixes trobar la forma de donar satisfacció a una demanda veïnal. I s’han fet moltes coses en els anys que he estat en el govern de Sueca, de les que en Compromís ens sentim molt orgullosos.

Ara, la executiva de Compromís a Sueca proposà i després l’Assemblea local ratificà una candidatura en la que no estic jo. I encara que haguera volgut continuar perquè sempre queden coses per fer, accepte la renovació i no em queda altra cosa per fer que continuar el sis mesos de legislatura que resten, fins a maig de 2023, treballant pel poble de Sueca: la meua passió.