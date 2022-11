Quan Reclam li va plantejar la idea d'escriure un llibre en homenatge la UD Alzira, no ho va dubtar ni un segon. David Salvador Sáez (Alzira, 1981), autor d'Els Tigres del Xúquer, declara que no ha sigut, particularment, aficionat al club del seu poble, encara que sempre ha estat lligat a la seua història i, a més del sentiment de pertinença a una institució centenària, veu en este espai una oportunitat perfecta per tal de reivindicar els valors d'un esport universal.

Pregunta: Este és, pràcticament, un dels primers llibres dedicats a la UD Alzira. Per què creus que no es promociona molt més els equips històrics del futbol valencià?

Resposta: En el gènere de la literatura infantil i juvenil és el primer llibre dedicat a la nostra UD Alzira. Jo pense que el motiu pel que no es promocionen més els equips històrics del futbol valencià és per les necessitats editorials. Ja hi ha algunes històries transformades en sagues que són molt llegides pels nostres menuts, per tant, publicar un llibre infantil d'un equip de futbol local és arriscat. Per això pense que és molt important que des de l’inici de la concepció d'un projecte d'aquestes característiques l'autor ha d'escriure una història que, a més de retre homenatge a l'equip de futbol, siga universal i que qualsevol aficionat al futbol, siga de l'equip que siga, puga sentir-se identificat. A més és de vital importància que la part visual del llibre siga molt conceptual i continga tots els elements que formen part de l'univers esportiu del futbol, ja que són comuns a tots els equips de futbol del món i una vegada més presents a totes les cultures. Eixa imatge conceptual que els lectors podran trobar a tota la maquetació del llibre, amb un disseny que recorda a una revista esportiva, les seues il·lustracions i a més les meues fotos d'autor per a aquest projecte elaborades a un estudi professional i en les que porte l'equipatge de la UD Alzira. He tingut el gran honor de poder escriure i coordinar tot aquest projecte amb molt de respecte, admiració i estima per la UD Alzira. Espere que puga arribar a tots els meus lectors que em segueixen des de la publicació de la meua primera obra de literatura infantil l'any 2020 i, a més nous.

P: Què és per a tu el futbol? Com ho entens a l'hora de crear històries com aquesta?

R: El futbol per a mi és un esport universal comú a totes les cultures del nostre planeta i això és el que el fan tan especial. Per tant, al ser l'esport que més present està totes les persones que formen part d'ell tenen, no sol la responsabilitat d'entretenir si no també de ser un exemple a la societat, amb valors que s'encarreguen de protegir els drets humans. Per aquest últim motiu a l'hora de crear aquest llibre conceptual i temàtic de futbol he volgut que la història estiga lluny d'alguns valors, com el masclisme que antigament podien o no estar presents en el món del futbol. Des de la primera presa de contacte amb la UD Alzira vaig transmetre la meua idea i la importància de poder desenvolupar-la de la manera que he fet perquè és un llibre que serà llegit per molts xiquets i xiquetes i, per tant, tenim la responsabilitat que els protagonistes i la lectura siga formativa i educativa sense perdre l'essència de la UD i la seua trajectòria durant tantes dècades.

P: En la novel·la, el protagonista és un xiquet migrant, brasiler, que fa seu l'equip d'una terra on no ha nascut. Creus que el futbol va més enllà de nacionalitats?

R: El fa seu el mateix futbol que és universal, que no entén de cultures i que és patrimoni de la humanitat. No importa d'on sigues, ni quines siguen les teves conviccions a la vida, el futbol està per damunt de totes eixes característiques humanes. Estic segur que una part de tota l'afició de la nostra UD Alzira han vingut a Alzira des d'altres llocs d'Espanya i inclús del món fent seu el nostre equip i gaudint de cada partit. És la màgia del futbol que poc a poc camina de la mà de la societat i cada vegada és més inclusiu i universal.

P: Com viu el poble d'Alzira la història del seu equip? El sentiment de pertinença és gran?

R: Definitivament sí. El sentiment de pertinença és gran. Les persones poden ser socis o no de la UD, anar o no a vore els partits, però el que està clar és que tot el món coneix la UD i inclús quan escoltes el seu nom sempre traus una somriure per l’estima i respete que hi ha davant aquest equip. Com a alzireny, mestre i autor de literatura sempre tindré l'orgull d'haver escrit aquest projecte i portar-lo per a on vaja dins de la meua carrera professional.

P: Què pot aportar el teu llibre al patrimoni cultural d'un club centenari com la UD Alzira?

R: Un legat, una història i els valors d'un gran equip de futbol transformats en un llibre per a les actuals i futures generacions. A més pot ser una excel·lent ferramenta per a portar a les aules amb un doble objectiu. El primer, donar a conéixer el nostre equip de futbol a molts xiquets i xiquetes que no s'han acostat mai a aquest esport. I, en segon lloc, que siga una lectura formativa i educativa per a la persona, ja que com sempre dic, el millor que tenim al nostre país són les noves generacions que un dia seran les encarregades de continuar treballant per una societat més justa per a tots.