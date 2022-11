Una red de diques protegerá a siete municipios de las riadas del Xúquer

La ampliación del barranco de la Casella y la construcción del nuevo cajero para el Barxeta que ofrecezca una salida directa al Xúquer y minimice los caudales que llegan al tramo final son actuaciones que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) prevé ejecutar a corto plazo para reducir el riesgo de inundación en Alzira y Carcaixent, aunque la solución global presentada en la Jornada de Gestión del Riesgo de Inundaciones celebrada en Algemesí plantea una relación de actuaciones de futuro entre las que destacan la construcción de elementos de protección en forma de motas para evitar que un desbordamiento del Xúquer acabe inundando las zonas más bajas de Alberic, Benimuslem, Carcaixent, Alzira, Algemesí, Albalat o Polinyà del Xúquer.

Propuestas contra inundaciones

Se trata en algunos casos de propuestas novedosas que ni siquiera los alcaldes conocen, mientras que en otros rescatan antiguos proyectos que nunca se han llegado a materializar. «El ministerio había encargado a Typsa una reformulación del plan contra inundaciones para que fuera viable en la relación coste-beneficio frente a las soluciones anteriores, que imagino eran mucho más caras, y se han planteado estas propuestas», explicó el alcalde de Polinyà, Òscar Navarro, que estuvo presente en la jornada de Algemesí y que se muestra escéptico sobre la ejecución de las mismas. La alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, por su parte, señala que, de momento, estas actuaciones sobre plano son solo una previsión. La CHJ reparte las actuaciones que dibuja la solución global entre las diferentes Administraciones en base a las competencias de cada una, si bien la gran mayoría de estos elementos de protección se asignan a la dirección general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente.

Siguiendo el curso del río, la primera mota de protección de un núcleo urbano se localiza en Alberic en torno a la parte baja del pueblo, la zona del «bassi» y del colegio El Convent, con un primer tramo hasta la carretera de la Pobla Llarga (CV-545) que tiene continuidad primero en paralelo a la misma y después junto a la carretera que sale en dirección a Benimuslem.

La segunda mota rodea prácticamente todo el núcleo urbano de Benimuslem por el noroeste, es decir, el extremo opuesto al río, que es a la vez la parte más baja por la que entra el agua cuando se desborda el Xúquer y que también se puede ver amenazada por el río Verde. El alcalde, Ramón Pascual, recordó que hace aproximadamente año y medio se desplazaron al pueblo un técnico de la CHJ y otro de Typsa y ya se planteó esta actuación que, según dijo, el ayuntamiento había reclamado con anterioridad.

La solución global también dibuja una mota para proteger Cogullada de los barrancos de Barxeta y Prínceps y una segunda entre el nuevo cauce del Barxeta y el antiguo para defender el núcleo urbano de Carcaixent de crecidas del Xúquer.

En Alzira, esta solución global plantea un muro de protección en la margen derecha del barranco de la Casella más allá de la Tancà de Sant Antoni, donde el torrente de l’Estret confluye con el Casella, y el cierre hidráulico de la calle Gandia, actuaciones que la CHJ asigna al ayuntamiento, y rescata por otra parte la mota de Tulell.

La propuesta presentada a los alcaldes también dibuja una gran mota al este de Algemesí, otra al norte de Albalat de la Ribera distinta a la que el ministerio llegó a licitar y aparcó en 2012 por falta de fondos, y una que envuelva el casco urbano de Polinyà por el sur y proteja el municipio tanto del Xúquer como de la amenaza que representa el barranco de la Murta. El alcalde de Polinyà, no obstante, no muestra sus dudas sobre esta solución. «Por lo que se comentó, no es una mota similar a las que tenemos junto al río, igual no están pensando en eso, y es más pequeña y no tiene el mismo impacto visual, pero tiene que salvar la carretera de acceso y también tenemos que ver como se da solución a las escorrentías que se generarán en la parte interior», señaló Navarro.