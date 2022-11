AMB NOM PROPI Ferran España

El dissenyador gràfic, professor i escriptor Ferran España Cucarella va nàixer a Alzira l’any 1982. Ferran és va formar en els escolapis de València i en l’institut Josep de Ribera de Xàtiva. És tècnic superior en disseny gràfic per l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València i màster en creació digitat. És doctor en disseny gràfic per la UCV per un treball on va analitzar l’evolució del disseny gràfic i la seua repercusió en les dos jornades mundials de la joventut que es van celebrar al nostre país els anys 1989 i 2011.

Ha guanyat diferents premis amb el disseny de cartells festius, especialment els anunciadors de la Setmana Santa del seu poble dels anys 2006, 2007, 2010, 2018 i 2020 i va ser impulsor del Prismad, festival audiovisual celebrat a València el 2016 sobre la teoria i la psicologia dels colors. Exercix la docència a la UCV. Ara ens ha sorprés com a autor d’una obra titulada «¡Amado hasta el extremo!», publicada per l’editorial San Pablo, que va presentar este passat divendres a València el cardenal de Madrid, Carlos Osoro. A l’obra Ferran recull el registre de dos anys de la seua vida. Durant eixe temps a un esdeveniment extraordinari en Medjugorje es va sumar el diagnòstic d’un càncer que va suposar mesos de sofriment i el descobriment i l’experiència profunda de l’amor amb majúscules.