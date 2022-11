Una docena de alcaldes de la Ribera cobran más que el de Alzira

El Ayuntamiento que más paga a un alcalde es el de Almussafes. El socialista Toni González percibió 48.833,52 euros brutos en 2021.

El alcalde de Carcaixent ostenta el segundo mayor sueldo que abona un consistorio de la comarca con 48.017,20 euros al año.

Alzira es la ciudad más poblada, pero no paga el mayor salario a un alcalde. Diego Gómez se estableció una retribución de 35.143,50 euros.

Los 19.494,03 euros ingresados en 2021 convierten al alcade de Montroi en el segundo que menos cobra con dedicación exclusiva.

La alcaldesa de Fortaleny cobró en régimen de exclusividad 17.494.82 euros, el salario a jornada completa más bajo de un ayuntamiento.

Aunque los vecinos de la Ribera podrían pensar que el sueldo de sus representantes públicos y el tamaño de la población deberían guardar una relación directa, no siempre es así. De hecho, una docena de alcaldes de la comarca cobraron en 2021 una retribución superior a la de Diego Gómez, el máximo responsable del Ayuntamiento de Alzira, municipio con más habitantes.

Para el mencionado año, el tope salarial al que podía aspirar un alcalde en un municipio entre 20.001 y 50.000 habitantes era de 60.222,56 euros brutos, cantidad a la que no se acerca ninguno de los primeros ediles de la comarca. Al menos, en la actualidad, ya que en el pasado sí se dieron varios ejemplos. De igual modo, aquellos que dirigían ayuntamientos de entre 10.001 y 20.000 vecinos no podían ganar más de 53.747,30 euros; mientras que el máximo legal en los municipios de entre 5.001 y 10.000 habitantes era de 49.273,11 euros. Si el pueblo tiene entre 1.000 y 5.000 habitantes, su alcalde no pudo ganar más de 45.797,83 euros el año pasado. En el caso de las localidades más pequeñas, la tabla salarial contemplaba límites en base a la dedicación temporal.

Los cinco mejor pagados

En base a esas cifras, el alcalde que más se aproxima a su límite es Toni González. La máxima autoridad política de Almussafes (declaró al fisco haber percibido 48.833,52 euros el pasado año. Cantidad que le convierte, a su vez, en el mejor pagado de entre los que perciben una remuneración directa del erario municipal. Su salario fue casi idéntico al de Paco Salom (Carcaixent), que encabeza el ayuntamiento del quinto municipio más poblado de la comarca. Sus ingresos fueron de 48.017,20 euros. Algo por debajo se situaron los de Marta Trenzano (Algemesí), con 46.919,88 euros. Un puesto coherente en el listado: tercer sueldo más voluminoso para la tercera ciudad por habitantes de la Ribera. Por encima de los 40.000 euros brutos anuales también se situaron las retribuciones de la alcaldesa de Carlet (44.167,06 euros), cargo que en 2021 compartieron Maria Josep Ortega y Lola Navarro; del alcalde de Turís, Eugenio Fortaña (43.860,04 euros); y del alcalde de Alberic, Toño Carratalá (42.840 euros).

Sin embargo, todavía hay que bajar más en el particular ranking para encontrar el alcalde de la localidad más poblada de la Ribera. Por encima de Gómez también figuran las retribuciones de Josep Maria Mas (Montserrat, 39.774,98 euros), Òscar Noguera (Castelló, 38.761,15), Marta Ortiz (Benifaió, 38.556), Rafaela Aliaga (Rafelguaraf, 37.962) y Vicente Codoñer (Sollana, 35.557,20). Este último representa el mayor salario de un alcalde que no tiene una dedicación exclusiva. Y, pese a ello, superó por poco los 35.143,50 euros que cobró Gómez al frente del Ayuntamiento de Alzira.

Sin salario

Según establece el reciente informe ministerial, tan solo dos munícipes no percibieron euro alguno de sus ayuntamientos el pasado año. Es el caso de José Vicente Alemany (Alginet) y Neus Garrigues (la Pobla Llarga). Aunque no son los únicos que no cuentan con un sueldo fijo, el resto de alcaldes recibieron algún tipo de ingreso por asistencia a plenos o comisiones informativas. En total, once carecen de dedicación con salario. Además de los mencionados, figuran en dicho apartado: Felip Hernandis (Albalat), Andreu Salom (l’Alcúdia), Paco Teruel (Benimodo), Jordi Mayor (Cullera), Vicent Mompó (Gavarda), Salvador Montañana (Guadassuar), Anna González (Llaurí), Santiago Enguídanos (Sant Joanet) y, por último, Cristóbal García (Tous).

La alcaldesa que dedica toda su jornada profesional a su labor en el consistorio que menos cobró el pasado año fue Juani Clos, de Fortaleny, con 17.494.82 euros. Entre los sueldos con dedicación exclusiva más bajos se encuentran, también los de Antonio Carrascosa (Montroi, 19.494,03 euros) o Paqui Momparler (Senyera, 22.320,61).

Más ingresos para los diputados

Aunque Toni González sea el alcalde con un mayor sueldo pagado por un ayuntamiento, no es, ni de lejos, el que más cobra de una administración pública. Los salarios más elevados recaen en aquellos que son diputados provinciales. El salario mínimo por una dedicación exclusiva no baja de los 50.000 euros anuales. Dos alcaldes de la Ribera ostentan cargos en el ejecutivo provincial. Uno de ellos es Andreu Salom, que además de sus ingresos de la Diputació (73.581,08 euros) percibió otros cuatro mil más del consistorio. El otro es Jordi Mayor, que a los alrededor de 77.000 euros anuales debe añadir otros de 16.600 euros del ayuntamiento ya fuera por viajes, dietas o asistencia a plenos municipales y otras reuniones. La suma sobrepasa los noventa mil euros.