L’advocat i escriptor José Corts Grau va nàixer a Fortaleny l’any 1905. Va estudiar lleis a la Facultat de Dret de la Universitat de València i va obtindre la llicenciatura l’any 1929. Molt poc després es va doctorar en la Universitat de Madrid per la investigació titulada «Ideario político de Balmes». Va ampliar estudis a França (1931 i 1932) i a Alemanya (1933). L’any 1935 va obtindre la càtedra de Dret Natural i Filosofia del Dret de la Universitat de València, de la qual va ser vicerector (1947-1951) i, posteriorment, rector (1951-1967). Com a autor cal destacar els seus llibres «Filosofía del Derecho. Historia hasta el siglo XIII» (1942), «Juan Luis Vives (Antología)» (1943), «Los humanismos y el hombre» (1967), «Derechos Humanos» (1969), «Curso de Derecho Natural» (1974) i «Actualización del pensamiento de Santa Teresa de Jesús en nuestra época», editada després de mort per la Fundació Universitària San Pablo-CEU.

Corts col·laborà assiduament al diari Las Provincias i va ser membre honorari de diferents universitats, a més d’acadèmic de la Valenciana de Jurisprudència i Legislació, de la Reial de Ciències Morals i Politiques, director de número del Centre de Cultura Valenciana i acadèmic de la Reial de Belles Arts de Sant Carles. El nostre biografiat, que va rebre nombroses distincions, entre les quals destaquem la Gran Creu al Mèrit Civil i la de l’Orde d’Isabel la Catòlica, va morir a València l’any 1995.