Con ocho años asistió en València a un concurso de recortadores y decidió que de mayor quería ser uno de ellos. Con quince saltó por encima de la primera vaca y el año pasado se adjudicó el primer concurso en el que tenía ocasión de participar en Montserrat. El joven de Montroi Javier Hernándiz se acaba de proclamar a sus 20 años campeón de España de recortes en la primera ocasión que disputaba esta prueba, celebrada en la plaza de toros de Castellón, en la que competían los veinte mejores recortadores del año.

Su sangre fría para aguantar hasta el último instante la embestida del toro y esquivarlo con un quiebro seco, y su habilidad para saltar por encima del astado realizando diferentes tipos de cabriolas le han valido el reconocimiento del jurado y de la prensa especializada, que ha bautizado a Hernándiz como el nuevo fenómeno del recorte nacional y, al recorte realizado en Castellón sin despegar las rodillas del suelo como «el quiebro imposible».

Javier Hernándiz asegura que no prepara un quiebro en particular para un concurso ya que, antes de salir al ruedo, intenta analizar los toros de la ganadería para ver hasta dónde puede arriesgar. Admite que, en Castellón, el quiebro con mayor riesgo fue el que realizó desde el suelo, pero señala que no siempre es posible. «Miras al toro y si es muy complicado no lo puedes hacer», señala el joven recortador, mientras explica que cuando entra el último en concurso intenta ver las características de la ganadería para saber cómo reaccionan los animales.

El joven de Montroi se ha alzado con el título en su segunda temporada como recortador y en esta corta experiencia ha conocido el éxito, pero también los riesgos de esta disciplina y el daño que puede ocasionar una cogida. Según relata, el año pasado sufrió una cornada de seis centímetros en el abdomen que le provocó un desgarro de catorce en el concurso nacional celebrado en Castellón, que le llevó al hospital y le mantuvo un mes en el dique seco.

«El miedo siempre existe, pero hay momentos en que lo tienes que dejar a un lado y piensas que todo va a salir bien y ya está», señala el recortador de Montroi, mientras apunta que si pensara de otra forma no se pondría delante del toro. «Soy consciente de lo que puedo hacer», sentencia.

El recortador es por necesidad una persona ágil. Hernándiz asegura que no realiza un entrenamiento específico para preparar los espectaculares quiebros que exhibe en las competiciones y que su mejor preparación consiste en participar todos los fines de semana en los festejos taurinos. «El mejor entrenamiento es estar en las carreras junto al animal, te mantienes en forma», señala el campeón de España.

Hernándiz recuerda que en su familia nadie quería que siguiera los pasos de su hermano mayor como recortador. «Cuando más te prohiben una cosa más ilusión tienes», señala, mientras repasa que, al principio, «miraba para aprender» y «solo» saltaba por encimas de la reses aunque pronto cogió «el truco» de los quiebros, que ha perfeccionado en muy poco tiempo.