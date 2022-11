Més bicis i menys automòbils a la Ribera

L’Agència Internacional de l’Energia fou creada en1974 per l’OCDE, organització dels països rics, amb l’objectiu d’assegurar l’abastiment de petroli, especialment en situacions d’emergència, i mantenir el creixement econòmic dels països membres. Doncs bé, enguany ha hagut una emergència important i l’AIE ha recomanat les següents mesures: baixar la calefacció i utilitzar menys l’aire condicionat, baixar la temperatura de les calderes per a calefacció i aigua calenta, treballar des de casa si és possible (teletreball), utilitzar el vehicle privat de forma més econòmica i eficient, reduir la velocitat màxima almenys a 110 km/h en les vies ràpides, deixar el cotxe a casa els diumenges (i entre setmana alternar segons matrícula), fer els recorreguts curts a peu o en bicicleta, no en automòbil, utilitzar preferentment els transports públics, i reduir els viatges en avió i substituir-los pel tren.

És curiós com els experts de l’AIE han arribat a conclusions tan paregudes a les que els ecologistes proposem des de fa dècades, de fet totes apunten cap al decreixement, energètic (i econòmic), i no podia ser d’altra forma perquè el petroli declina ja i cada any s’extrau menys i va sent més car. No obstant això, els governs sols han aplicat tres o quatre d’elles, ignorant les que van directament a reduir l’ús dels autos.

Ací, per exemple, els ecologistes de la Ribera demanàrem en 1997 que es recuperara com a Via Verda la traça per on circulava l’antic trenet de que anava de Carcaixent a Dénia i després de 25 anys encara no s’ha fet, ja vorem si l’acaben l’any que ve, almenys fins al Portijol. Paral·lelament hem demanat una xarxa de camins, carrils i carrers que unisca tots els pobles i barris de La Ribera amb vies segures per a ciclistes i vianants, però sols han fet alguns trossos aïllats. I per suposat, sempre hem reivindicat la millora i l’abaratiment del transport públic.

I ara ve l’AIE i ens dóna la raó, igual que el PNUMA i l’IPCC, i la COP27 si defensara vertaderament el clima. Però les grans companyies energètiques, automobilístiques, d’armaments, etc. tenen massa diners i poder, i impedixen que els governs es plantegen el decreixement energètic. I no sols controlen els governs, també els grans mitjans de comunicació i a través d’ells manipulen i dominen l’opinió pública.

Recordeu què va passar a Alzira quan canviaren els aparcaments per arbres en un trosset del carrer Pérez Galdós? Vaja escàndol que muntaren alguns! I al cap d’uns mesos tots tranquils, el carrer millorat i els negocis funcionant igual o millor. És un bon espill en el que mirar-se. Doncs allò va ser la conseqüència dels 60 anys de publicitat pro-cotxe i eixa oposició irracional explica per què en aquesta ciutat i moltes altres a penes s’apliquen mesures per a reduir els autos i fomentar la mobilitat a peu i en bici.

La majoria de ciutadans encara creuen que els autos són imprescindibles i que poden utilitzar-se per a tot. Un gran error perquè creen massa problemes: augment de les ones de calor, plogudes torrencials, inundacions, etc., declivi del petroli, encariment, conflictes pels jaciments, etc. etc.

Així doncs, necessitem canviar moltes coses, però sobretot aquesta mobilitat insostenible: l’AIE i el clima demanen la xarxa verda que unisca tots els pobles i barris, i reduir a la meitat l’ús dels autos durant esta dècada. Qui ho dubte, simplement pense què serà millor un aterratge suau d’aquest excés consumista, a poc a poc i des de ja, o seguir igual fins que s’acabe el petroli o s’encarisca tant que tinguem que aterrar de colp?