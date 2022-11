El Palau de Sumacàrcer

És tracta d’un dels edificis més emblemàtics i és, juntament amb el temple parroquial, l’edifici més notable de la localitat. Va pertànyer als Crespí de Valldaura fins que en el segle XVII, en contraure matrimoni amb els Orgaz, es van traslladar a Madrid. En ell van nàixer i van viure alguns membres d’eixe important llinatge.

De finals de l’edat mitjana (segle XV) es tracta del característic palau rural típic de la noblesa valenciana que va ser utilitzat pels senyors en certes temporades de l’any. És de planta quadrada. Els professors Luis Arciniega i Adrià Besó en descriure’l assenyalen que el seu pati central està rodejat per una crugia de tres plantes amb coberta que aboca cap a l’exterior. La porta d’accés es va decorar amb elements de l’arquitectura clàssica i així resta com a record la mènsula foliada de la clau de l’arc.

Al pati s’accedix a través d’un arc escarser de carreu que ocupa tota la seua amplària. La façana principal s’orientava cap al sud i abans del creixement urbà gaudiria d’unes excel·lents vistes sobre la vall que fertilitza el Xúquer.

L’abril de 1991 va ser cedit pel comte d’Orgaz al municipi per tal que, després de ser convenientment rehabilitat, fóra utilitzat com a Casa Consistorial.

Abans havia sigut ocupat per les germanes de la Doctrina Cristiana i per les Obreres de la Creu que el van abandonar el 1982. En l’actualitat acull oficínes administratives i el museu etnològic de la localitat on es mostren objectes dels oficis i vivendes tradicionals del poble.