La UD Alzira gana cuatro jornadas después y deja la portería a cero

La Unión Deportiva Alzira ganó el domingo por primera vez en el Camp d’Esports de Lleida pero lo que es más importante, obtuvo la primera victoria de la temporada con marcador contrario a cero y consiguió mantenerse sin encajar por segundo encuentro de liga consecutivo. El gol de Marenyà saca a los alziristas hasta la zona de play-out y ya se cuentan los días para recibir el sábado a las 19 h. al penúltimo clasificado, la Unió Esportiva Olot.

El Alzira salió con un 1-4-1-4-1 con la novedad de Soler como lateral derecho, en sustitución de Abraham. Además, el ontinyentí pasaba al centro del campo en fase de ataque. El planteamiento de Marc Garcia sorprendió al técnico local, Pere Martí, «que no supe como contrarrestar. Fue el primer partido en que me vi superado en todos los aspectos». El resto del once fue el esperado Adrián en portería, Kaiser y Solbes en el centro de la zaga y Cortijo en el lateral izquierdo. Por delante, Lado y la línea de cuatro formada por Serra, Marenyà, Álvaro y Zarzo. Quedó fuera Pitu «porque sabíamos que el Lleida había encajado cuatro de los últimos siete goles en el tramo final de partido y lo quise reservar para sorprender en el tramo final». Beceiro fue el delantero ya que Ramón López no viajó por la muerte de su madre. Otro jugador alzirista, Pulpón, perdió a su padre durante la semana por lo que la plantilla les dedicó el partido y la victoria.

El Lleida empezó llevando la iniciativa y pudo dar el primer susto a los ocho minutos con un córner que se paseó por el área sin que nadie rematase. Poco después, fue Figueras quien la tuvo para los ilderdenses pero fue el Alzira el que estuvo más cerca de adelantarse con un balón a la espalda de la defensa, Beceiro remató de primeras y detuvo Iñaki. En el ecuador del primer tiempo Serra penetró por la derecha, jugó con Álvaro que cedió atrás a Marenyà para que ajustase al poste un chut desde la frontal y obtuvo el 0-1 que a la postre fue definitivo. Superada la media hora Kaiser cabeceó una falta y obligó a Iñaki a estirarse. A cinco para el descanso Adrián sacó una mano prodigiosa a tiro de Comeras.

«Llegará el acierto»

A los tres minutos del segundo acto, Beceiro gozó de un mano a mano que detuvo Álvarez. En el 6, Marc Garcia sacó a Pitu por Zarzo. Comeras envió el cuero al larguero en el 11 y en los siguientes minutos el técnico blavet siguió moviendo el banquillo. Al filo de la media hora Beceiro tuvo su tercera gran ocasión con otro mano a mano que quiso meter por el palo corto e Iñaki Álvarez rechazó con el pie. Los errores del gallego no preocupan a su entrenador. «Ya hemos conseguido que le lleguen balones claros para rematarlos. Con el tiempo le llegará el acierto», destacó García.

Los de la capital del Segrià apretaron en el tramo final para no seguir hundiéndose en la clasificación ya que se convertía en el séptimo partido sin ganar (seis de Liga y el de Copa). A cinco para la conclusión, David López quiso sorprender desde veinte metros pero Adrián rechazó de puños.

El club inaugurará mañana, a las 19:30 horas en el Cercle Alzireny La Gallera, una exposición con material histórico con motivo de su centenario.