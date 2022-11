Los alcaldes de Benimuslem (PP) y Sant Joanet (PSPV) descartan optar a la relección en 2023

Los alcaldes suelen ser el mejor activo de un partido para afrontar unas elecciones municipales, aunque circunstancias de carácter político o personal pueden obligar a buscar un relevo. Todos los ciclos se acaban en el algún momento y, en ocasiones, de forma inesperada. El Partido Popular tendrá que buscar sustituto al alcalde de Benimuslem, Ramón Pascual, con el que recuperó la alcaldía en los comicios de 2019 después de ochos años en la oposición, mientras que el PSPV ya ha encontrado recambio al munícipe de Sant Joanet, Santiago Enguídanos, que como Pascual, ha descartado optar a la reelección. La trayectoria de ambos en la vida pública se limita a dos mandatos.

«He compatibilizado mi trabajo con el ayuntamiento y se me ha hecho muy pesado. No estoy a gusto, ni me gusta ni me hace falta, lo primero de todo es la felicidad de mi familia que no quiere que siga», relata Ramón Pascual, mientras señala que, pese a tratarse de un pueblo pequeño, «hay muchos problemas». Pascual estuvo primero cuatro años como concejal de la oposición y asumió el gobierno tras las elecciones de 2019. Asegura que se marchará contento con el trabajo realizado y que si figura en la próxima candidatura será de forma simbólica para mostrar su apoyo al partido. «Se han hecho muchas cosas, muchas obras y creemos que dejamos el pueblo mucho mejor de lo que estaba, es algo que se puede ver, pero la gente ya lo valorará cuando yo no esté», señaló.

Relevo decidido

Tampoco Santiago Enguídanos volverá a encabezar la lista del PSOE en Sant Joanet. Bombero jubilado, llegó al ayuntamiento en 2015 de la mano del entonces alcalde, Evaristo Ribes, al que tuvo que sustituir como alcalde accidental durante prácticamente todo el mandato y revalidó en 2019 la amplísima mayoría absoluta en un municipio en el que el PSPV gobierna de forma ininterrumpida desde 1983. Enguídanos atribuye su renuncia a repetir como cabeza de lista a circunstancias estrictamente personales. «Necesito dedicar más tiempo a mi familia», resumió.

Enguídanos asegura que ejercer como alcalde es «lo mejor» que le ha pasado en mi vida y «lo más digno que puedes encontrar porque participas en el progreso del pueblo y es muy satisfactorio».

El primer teniente de alcalde, Miguel Nadal, que gestiona las áreas de Urbanismo, Nuevas Tecnologías y Fiestas, será el nuevo candidato del PSPV en la localidad. «Es una persona muy preparada y pongo la mano en el fuego por él, yo les seguiré apoyando en todo desde fuera», señala el actual alcalde, que considera que Sant Joanet ha cambiado «muchísimo» en los últimos años y destaca entre los logros de los que se siente más satisfecho la casa de la música y el auditorio.