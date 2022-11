Gómez alega que se cobró al club la tasa de precios públicos de la piscina

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, ha declarado hoy ante el juez tras la acusación formulada por el club de natación Trencaones, que atribuye a Gómez, el concejal de Deportes, Fernando Pascual, y al técnico municipal del área, Enric Taronger, unos delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo y coacciones por un supuesto cobro irregular y arbitrario de tasas para utilizar la piscina cubierta.

Según ha podido saber Levante-EMV, Gómez siguió la estrategia emprendida por Pascual y Taronger. El alcalde se limitó a contestar a las preguntas formuladas por el juez que instruye el caso y por su defensa, mientras que guardó silencio ante la defensa de la acusación. La justificación que da el consistorio es que el club ha abonado una tasa en base a los precios de uso público de la piscina municipal cubierta.

El club de natación, por su parte, presentará esta semana un escrito al juez para que sus representantes también presten declaración por el caso. De hecho, considera que todavía no se ha planteado la pregunta «clave» en el caso. ¿Por qué es el único club federado que ha pagado por hacer uso de una instalación deportiva pública cuando el resto, por normativa, están exentos? De hecho, la explicación dada por el consistorio no le convence porque no da respuesta a esta cuestión. A su juicio, no se puede equiparar una institución deportiva con un usuario cualquiera de la piscina. Como tampoco ocurre en otras infraestructuras.

Enredados desde 2019

El conflicto arranca en 2019, cuando la empresa encargada de la piscina se disolvió y desde aquel verano es el ayuntamiento el que gestiona el servicio. Hasta entonces el club había abonado una tarifa de diez euros por el uso durante una hora de cada calle, lo que se traducía, aproximadamente, en 2.000 euros al mes. El técnico de Deportes confirmó al club que debía seguir haciéndolo.

A principios de 2020, el presidente del Trencaones se enteró, en una reunión con otros equipos de la ciudad, de que la suya era la única organización deportiva federada que pagaba por el uso de una instalación municipal y que la normativa le eximía de ello. Tras muchos dimes y diretes, el club se negó a satisfacer la demanda del ayuntamiento, a quien le pidió que los requerimientos de cobro se hicieran por escrito y de forma justificada y el reintegro de lo abonado. Finalmente, decidió llevar el caso ante la justicia al considerar que los cobros exigidos por la administración eran irregulares y arbitrarios.

«El ayuntamiento tiene una actitud lamentable»

Las declaraciones judiciales se han divido en dos sesiones ya que la del alcalde se tuvo que posponer. Además, han generado malestar entre los dirigentes del Trencaones. «Hay muchas cosas que no se entienden, sobre todo la actitud del ayuntamiento en todo esto, que está siendo lamentable. Hablamos de una institución que, porque está enfadada con el club, ni siquiera felicitó a una niña que ganó dos campeonatos de España, cuando sí lo ha hecho con otros deportistas», lamentaron fuentes del club.