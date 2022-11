La vicesecretaria general del área Social del PPCV y exalcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, no tiene ninguna intención de regresar a la política local mientras que el presidente del partido en Alzira, José Andrés Hernández, ha dejado claro que, en su caso, la única posibilidad de seguir en la política activa es el ámbito local, aunque ni Bastidas se ha querido pronunciar sobre el candidato que liderará la lista del PP en las municipales de 2023 -las dudas de la dirección regional sobre la continuidad de Hernández alimentan la posibilidad de un cambio-, ni el propio Hernández se ha querido postular hasta que llegue el momento siguiendo el procedimiento establecido, aunque admite los ciudadanos esperan que continúe.

Otras grandes ciudades sin candidato

«Como militante de Alzira y miembro de la dirección tengo que respetar escrupulosamente los estatutos del partido y no meterme en asuntos que son de mi competencia. Hay un comité electoral que decidirá qué es lo mejor para Alzira y quién tiene que ser el candidato», ha señalado Bastidas al ser preguntada por el proceso de elección del cabeza de lista y si respalda a Hernández como candidato. La exalcaldesa ha recordado que en otras grandes de ciudades como Sagunt o Torrent tampoco se ha designado todavía al cartel electoral, por lo que entiende que el caso de Alzira no resulta extraordinario, y respecto a su futuro ha dejado claro que, si de su voluntad depende, no pasa por volver a la política municipal.

"Hay un comité electoral que decidirá qué es lo mejor para Alzira y quién tiene que ser el candidato»

«Si queréis saber si tengo aspiraciones más allá de donde estoy os digo rotundamente que no, estoy muy cómoda y muy contenta en las Cortes Valencianas, aunque lógicamente la última palabra la tiene el comité electoral y el presidente de mi partido, que determinarán dónde quieren que esté». «Soy una persona disciplinada y estaré donde quiera mi partido, sea en el ámbito autonómico o si considera que ha llegado el momento de irme a casa, lo haré con la satisfacción de haber podido dedicarme a la política que es lo que más me gusta y haber intentado mejorar la vida de las personas», ha indicado.

José Andrés Hernández, por su parte, ha defendido que las expectativas electorales del PP son buenas en Alzira y ha asegurado que como presidente local nadie le ha preguntado todavía por su disposición a repetir como candidato o le ha solicitado un nombre alternativo, y ha manifestado su convencimiento de que la designación del cabeza de lista «nunca se va a tomar de espaldas al partido». «Si todo está a favor, alguien cree que algún dirigente del partido cometería el error de imponer un candidato sin consultarlo con las bases de un municipio en el que la unidad es total, con el riesgo de jugarte no alcanzar el gobierno local. Los argumentos caen por su propio peso», ha señalado el actual portavoz municipal, que ha defendido que su relación con Bastidas es «perfecta» y ha valorado como «desagradable» que alguien pueda situarla en el origen de los rumores que buscan que no repita.

El presidente local ha recordado que en los comicios de 2019 fue designado candidato en febrero, a falta de tres meses para la cita con las urnas, por lo que no le sorprende que no se haya producido todavía la proclamación del cartel electoral, aunque ha admitido que la presión actual aconseja que se resuelva la situación «pronto». «Prometo que nadie me ha planteado nada para dejar paso a otra persona», ha llegado a señalar, mientras defendía que nadie tiene que marcar los tiempos al PP y que, cuando llegue el momento y el comité electoral le consulte sobre su continuidad, tomará la decisión «al 100 %».