Un club ribereño se garantiza ya las finales del autonómico de raspall

Un equipo de la Ribera -como mínimo- estará el próximo 18 de diciembre en la final de la 24ª edición del campeonato autonómico de raspall por parejas que se celebrará en Ontinyent. Este fin de semana empiezan las semifinales con el partido de ida en la que se enfrentarán por una parte el Family Cash Alzira A contra el Lanzadera Montserrat y por la otra la Vall (de Càrcer) y el Bicorp. El primer derbi ribereño se jugará el sábado en el trinquet alzireño a las 17’30 h. mientras que los carcelinos serán los anfitriones el domingo a las 11.

El conjunto de Montserrat ha sido la gran sorpresa de los cuartos de final. En la ida, jugaba como cuarto y último del grupo B con solo cuatro puntos contra Xeraco, campeón del grupo A con 15 y solo una partida perdida. Los de la Safor se relajaron en exceso y se encontraron un 25-5 irremontable que se confirmó con otro 20-25 de los montserrateros en la vuelta. El CPV Alzira sabía que tendría representante en semifinales al enfrentarse sus equipos A y B. El Ferratges Ella B ganó la ida 25-15. En la vuelta, ambos equipos mantuvieron sus saques y el B llegó a tener 15-val para lograr el 15 con el que se aseguraría ir al desempate. Sin embargo, un enorme Ramón, que vuelve a recuperar el juego que le llevó a ganar los últimos cuatro individuales, puso al Family A 20-10 y con saque para ganar la partida y la eliminatoria. Edu sacó todas las fuerzas que le quedaban con su saque y Enrico acabó desesperado y abandonando la partida. Pese a la numantina defensa de Antonio, el A se impuso 25-10.

En 2ª categoría el Favara será el representante de la comarca. Los de la Ribera Baixa no dieron pie a la sorpresa y ganaron al Quatretonda con una doble victoria “sabatera” (25-0). Empezarán recibiendo al que fue líder del grupo A, Les Alcusses de Moixent.

En 3ª también habrá finalista ribereño. El Castelloner no disputó los cuartos de final al haberse retirado el Ontinyent B y en semifinales se enfrentará al Gavarda C, primero en territorio gavardino. Estos vencieron 0-25 al Fusión Ribera Alzira C y también la vuelta 25-15. En 4ª B, el Xúquer Sueca ha llegado a semifinales como tercero de su grupo y visitará primero al Xeraco D pese a que este ha sido 2º. Las semifinales femeninas empezarán el siguiente fin de semana en el que jugará el Volea Carlet contra Les Alcusses de Moixent.