Victorias para Castellonense, Alberic y Algemesí ganan en las ligas femeninas

Frenazo del Càrcer en la Liga Valenta. Las ribereñas, que buscaban vencer al segundo clasificado por segunda jornada seguida, se toparon con La Nucia que se impuso por 0-2 para seguir en una dinámica que las ha llevado hasta las ocho victorias consecutivas. De nuevo, una visita de las ribereñas a Alicante se tradujo con un arbitraje sibilino. Más allá de ello, las alicantinas lograron un tempranero gol en una jugada ensayada. Las de Juanpe Martín se rehicieron y buscaron el empate con ocasiones de María Merenciano o Paula Piñero que remató un balón a bocajarro. Tampoco pudo acertar a la red Daniel Montoya a balón parado. Las locales volvieron a la carga antes del descanso ampliando su ventaja. En la reanudación, Wanda Grajales tuvo en sus botas recortar distancias en un disparo que sacó in extremis una defensa. En los minutos finales las ribereñas se quedaron con diez. La guardameta Karen Murillo vio la segunda amarilla al agarrar un balón fuera del área, previo fuera de juego señalado por la linier, que no consideró así la árbitra. La acción, muy protestada, terminó con otras dos expulsiones, tanto del entrenador como del delegado.

En 1ª, el Castellonense sigue en lo más alto –con el Valencia D colíder- gracias a su triunfo por 4-1 sobre el Ciutat de Xàtiva. En los primeros compases Rocío Saúco logró el primer tanto con un derechazo imposible para la portera. En un partido sin ritmo alto y con más imprecisiones de lo habitual, las setabenses se crecieron y lo intentaron con jugadas por banda que no concretaron. Clara Giménez tuvo en sus botas el segundo gol pero no aprovechó una buena opción con todo a favor. Tras el descanso, el juego mejoró y el marcador se fue ampliando: Iris Mauro cazó un rechace tras un saque falta y consiguió el segundo; Judit Añó aprovechó una asistencia de Saúco para anotar con sutileza y Bárbara Montoya perforó la red con un gran disparo desde media distancia. El gol visitante no cambió nada. El Sollana, inmerso en una grave crisis de resultados, poco pudo hacer en casa del Valencia D. Las locales se mostraron muy superiores y endosaron un 8-0 a las blanquiazules que siguen en posición de descenso. El Càrcer B, penúltimo, tampoco mucha opción frente al Miramar que se marchó al descanso con una renta de tres goles ampliada posteriormente con dos más.

En 2.ª, el Alberic sigue al acecho del Amazonas Cóndor, líder con una unidad más que las ribereñas. El conjunto de Kike Vello se impuso al Muro por 3-2, con apuros finales. Yaiza Bastida avanzó a las ribereñas tras un centro de Rosa Guerola a los diez minutos. Poco después, Nerea Picot ganó la partida a las defensas y amplió la ventaja. En el segundo tiempo, Guerola, de tiro cruzado, puso el 3-0 que llevó al equipo a relajarse de forma excesiva. El Muro se creció, anotó dos y puso en jaque el triunfo. El Algemesí se apuntó la segunda victoria de la temporada tras remontar el primer tanto del Alcoyano, que marcó en el minuto 35, justo antes de quedarse con diez jugadoras. Los goles de Adriana Moreno en el 40’ y de Inés Vallés cuatro minutos después, aseguraron el pleno de puntos. El Benifaió no pudo mantener la racha positiva y cayó 3-1 en casa del Albaidense. El equipo ‘rallaet’, por intención y llegadas, mereció más, sin embargo, solo pudo lograr un gol obra de Lara Castell en los instantes finales.