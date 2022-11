El Inter de rugby no tiene piedad del Tatami (71-3)

Una victoria contundente como pocas. El Inter RC no tuvo piedad del Tatami en un partido al que llegaba como uno de los equipos más anotadores de la Primera Territorial valenciana de rugby. Sin embargo, los ribereños se impusieron por 71 a 3 y son segundos en la clasificación.

Los interistas aplicaron una gran intensidad y dominaron el encuentro en todas las fases. Con excelentes jugadas y una buena presión por parte de la delantera, que también se adueñó de las melés, la ventaja en el marcador creció de forma progresiva. Su juego fluido y su nivel de exigencia llevaron la renta hasta un cómodo 42-3 al descanso.

Con una ventaja tan amplia, el Inter no perdió la concentación. Sin embargo, fruto de la tranquilidad que aportaba un resultado tan favorable, todos los jugadores contaron con minutos. De hecho, debutaron cinco jugadores argentinos recién llegados al club. La frescura de las rotaciones permitió ampliar la ventaja al conjunto interista, que no concedió facilidades a su rival. De hecho, no le dejó anotar durante los cuarenta minutos del segundo tiempo mientras que el ataque interista elevó la renta hasta el 71-3 final.