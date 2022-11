Los robos de cosecha repuntan en campos de Alzira ante la subida de precios agrícolas

La gran merma que esta campaña ha sufrido tanto la cosecha de cítricos como la de caqui por las condiciones meteorológicas adversas de meses anteriores ha provocado un aumento del precio de la fruta y, en paralelo, de los robos en el campo. La preocupación que estas primeras sustracciones detectadas en Alzira han generado centró la reunión mantenida el jueves por dirigentes de diversas organizaciones agrarias -Acequia Real del Júcar, la cooperativa Alzicoop y el colectivo local de AVA- con los mandos de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para intercambiar información y tratar de frenar una lacra que no solo genera inseguridad, sino que también merma la economía de un sector muy castigado.

«Estamos en una campaña con poca producción y, por tanto, el producto vale dinero», resumió el dirigente de AVA Bernardo Ferrer, que localizó estos primeros robos en la zona de huerta, las partidas del término municipal próximas al río, «donde hay principalmente navelina y caqui». «En el caso de las clementinas, la industria está pagando seis euros por cajón, solo falta que en un año en que la fruta vale dinero por la merma, las cuatro naranjas o clementinas que hay las roben», indicó.

«Si los agricultores no denunciamos cualquier robo porque pequeño que sea no consta que hay actos delictivos»

Ferrer explicó que los representantes del sector agrícola salieron satisfechos de la reunión por la «voluntad firme de colaborar» manifestada por los responsables de la comisaría que, según detalló, acudieron a la reunión mantenida en la sede de la Acequia Real con el cartel distribuido en la campaña de seguridad rural que se realizó hace unos años, que muestra los teléfonos de contacto de la Policía Nacional y un correo electrónico para comunicar cualquier incidencia. «Nos han dicho que estos teléfonos están vigentes y que es muy importante divulgar este cartel porque es una herramienta de trabajo y produce un efecto disuasorio», incidió el portavoz de AVA.

Guía Conduce

Los representantes del sector agrario ofrecieron información a la policía de las zonas donde se localizan las cosechas que están en período de recolección y son por tanto susceptibles de una sustracción, de los puntos estratégicos desde los que se puede controlar el término y de los posibles puntos de recepción que, a su juicio, también requerirían de vigilancia, así como de sistemas de control aplicados en otras poblaciones.

«Les hemos aportado la Guía Conduce -el documento que permite conocer el origen y destino de cualquier cargamento de naranja que circule por el término- para que la conozcan». «Somos conscientes de que no tienen medios y de que el término municipal es muy grande, pero el ayuntamiento alega que la potestad es de la Policía Nacional», incidió Ferrer, quien justificó la reunión de representantes del sector agrícola con la policía por la ausencia de respuesta del ayuntamiento a las peticiones del PP de convocar una junta de seguridad o al Consell Local Agrari.

Bernardo Ferrer, por otra parte, emplazó a cualquier agricultor que detecte un robo por pequeño que sea a presentar denuncia en la comisaría. «Es una de las asignaturas pendientes de los agricultores. Si no denunciamos no consta que se producen actos delictivos. Cuando hay un listado de denuncias es cuando la policía actúa.Sin denuncias no hay nada», reiteró el dirigente de AVA.