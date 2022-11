La UD Alzira recibe el sábado por primera vez a la UE Olot a las 19 h. en el estadio Luis Suñer Picó. Sin embargo, no será la primera vez que el equipo gerundense juegue en el coliseo azulgrana. En 2014 ya lo hizo para enfrentarse al Olímpic de Xàtiva, porque el cuadro setabense no tenía la Murta en condiciones. Entonces perdió 3-1 y este sería uno de los resultados deseados por la parroquia alzirista, que va a poder ver a su equipo en casa en tres de los próximos cuatro partidos. Tras la visita del próximo domingo al Deportivo Aragón, recibirá consecutivamente al At. Saguntino y el Hércules, todos equipos de la zona media baja de la clasificación. Sin embargo, Marc Garcia no mira más allá de esta tarde. “No podemos caer en la relajación pensando que como hemos hecho buenos partidos, vamos a ganar fácil al penúltimo”, comentó el técnico alzireño. Como el Alzira, los de la Garrotxa han estrenado entrenador, Jonathan Risueño, que aún no ha podido celebrar una victoria. Perdió en Copa del Rey 0-4 ante el Levante, 0-1 contra el Andorra en Copa Catalunya y 1-2 ante el Deportivo Aragón. La mayor carencia que tiene este equipo es el ataque. Con Risueño han dejado de ser conservadores para ser más alegres en el juego porque solo habían conseguido 5 goles en 11 partidos. Han recibido 12. Cada tanto encajado es un golpe a su cada vez más mermada moral.

El equipo olotense parte hoy hacia la capital ribereña al tener más de seis horas de viaje con 529 km de distancia de por medio. El extécnico de l’Hospitalet -cuyos partidos de hace dos temporadas ha visto el cuerpo técnico alzirista para hacerse una mejor idea del juego de su rival- no ha podido desplazar hasta seis futbolistas. Hay cuatro lesionados: Blázquez, Carles Mas, el suecano Marc Castells y Cerdà. La ausencia del ribereño desde la jornada 3 es un problema para el conjunto catalán porque no encuentra el equilibrio del centro del campo que le da el veterano jugador ribereño. Tampoco dispondrá de dos futbolistas más por sanción. Guillem Terma vio la quinta amarilla ante el Aragón y David Bigas fue expulsado ante el filial zaragocista. Esta también es una baja importante porque es el único lateral izquierdo específico del equipo. Sí podrá disponer de Saidou Bah, que ha vuelto de jugar con la selección de Guinea Conakry. En la UD Alzira, Marc Garcia tiene el problema contrario. Por primera vez en las últimas semanas deberá hacer descartes por decisión técnica. Solamente está lesionado Carlos Moreno, recuperado de su anterior problema, ahora le duele la rodilla y está en observación. El suecano Carlos Selfa puede tener sus primeros minutos después de reservarlo la semana pasada por precaución. Ramón y Pulpón, tras el duelo por el fallecimiento de sus padres, vuelven a estar disponibles. Antes del partido se harán los descartes. El árbitro es el murciano Salvador Abril Portillo, que la temporada pasada pitó dos partidos al Alzira con victorias 1-2 en Toledo y 2-0 ante El Ejido.