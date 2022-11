El Prior Morera

La Granja de Sinyent, situada en el terme municipal de Polinyà de Xúquer, en el marge dret del riu i molt a prop de la CV-505, és un dels pocs exemples d’arquitectura gòtica civil no defensiva que hi ha a la Comunitat Valenciana. Tot apunta a que és de principis del segle XIV. L’any 1328 es va donar en propietat al monestir cistercenc de Santa Maria de la Valldigna que la va administrar durant molts segles. El cos principal de l’edifici medieval és de planta rectangular i s’alça mitjançant una sèrie d’arcades perimetrals i interiors que per a deixar un espai diàfan. A la primera altura, la planta noble, hi havien tres finestres bífores que disposaven de columnes en forma de mainell. L’edifici degué estar coronat bé per merlets, bé per espitlleres. Les parets estan realitzades amb la tècnica de la tàpia i les parts sustentants, com són els pilars i els arcs, estan fets de rajola. La granja fou subhastada i adquirida per Pasqual Maupoey. L’any 2011 l’immoble i els terrenys que històricament conformaven la propietat van passar a ser de l’Associació Valenciana d’Agricultors. Va ser declarada Bé d’Interés Cultural l’any 2018.

De l’alqueria i la granja s’han ocupat en els darrers anys, entre altres, arquitectes i historiadors, entre els quals cal destacar Ignacio Matoses Ortells, Paula Server Llofca, García-Granerol Mocoroa Arazábal, Montoro Bustamante, Romero Ramírez i Santos Blanco i Pablo Clari Hidalgo. Tots coincidixen en la necessitat d’una restauració adequada que ajude a dignificar l’edifici donat el seu valor històric, artístic i arquitectònic. El pare Joan Baptista Morera Ferrando, monjo sacerdot, prior que va ser en quatre ocasions (1735-1738, 1743-1746, 1749-1752 i 1775-1778) del monestir de la Murta d’Alzira, va nàixer a Carcaixent l’any 1702. Va prendre l’hàbit jerònim el 23 d’octubre de 1721 i va professar en la religió el 28 d’octubre de l’any següent. Estudià arts i teologia en el col·legi del seu orde de Sigüenza i va exercir diferents càrrecs en el cenobi alzireny. Va contribuir de manera destacada al augment «así de lo temporal como de lo espiritual» de la seua casa i va ser considerat el restaurador de la mateixa «porque hallándole empeñadísima con ocasión de las guerras que tuvo al principio de su siglo no solo lo desempeñó del todo (si no) a que le adelantó en crecida renta de compra de tierras... y esto nació de sus desvelos y aplicación al mayor cultivo de granjas y huertos de naranjos « en les propietats del monestir en les partides alzirenyes de Moncada i Xixerà. Va ser definidor i visitador general de l’orde i en 1773 finalitzà la «Historia de la fundación del monasterio del valle de Miralles y hallazgo y maravillas de la santísima ymagen de Nuestra Señora de la Murta», text bàsic que cal llegir amb ulls crítics per a conéixer com cal la història del monestir. El religiós, que va morir l’any 1781, dóna nom des de l’any 1997, a un carrer a la capital de la Ribera que es localitza al barri del Parc. Inseguridad ciudadana. Cullera vivía el sábado por la noche en una batalla con sillas y vallas volando por el aire. Se produjo una reyerta en la calle Cabañal entre dos grupos de jóvenes. Con la presencia de las patrullas de la policía local la mayoría de los implicados desaparecieron. El altercado sacó a la luz los pocos efectivos con los que cuentan los agentes. Ahora que se acercan elecciones, todo son proyectos. Unos para contribuir a aminorar riadas y otros para controlar más y mejor el tráfico. El último, del que daba cuenta el diario, es el que impulsa el Ayuntamiento de Alzira que diseña una Ronda Este para que el tráfico rodee el casco urbano. Se trata de prolongar la avenida del Radiofonista Alfonso Rovira hasta la CV-50 en paralelo al canal interceptor, como parte de una circunvalación que llegará -si se hace- al hospital por el barrio de la Graella. Conrado permanente. Sueca mostrará la obra de uno de sus artistas más reconocidos del siglo XX, Conrado Meseguer. El Espai Claros de la Sala Els Porxets exhibirá una buena muestra del quehacer artístico del pintor hasta que se cree el espacio museístico del centro cultural en el viejo edificio de Correos. El consistorio cumple así el gran sueño de Meseguer que siempre quiso que su legado se quedara en la ciudad que le vio nacer. De política. Ciudadanos de Alzira designa a su portavoz en el consistorio, Miguel Vidal, como candidato a la alcaldía y Alfons Domínguez liderará la lista de Compromís al renunciar Sara Garés a sustituir a Diego Gómez. Y Ramón Pascual, alcalde popular de Benimuslem, no repetirá como tampoco lo hará Santiago Enguídanos, alcalde socialista de Sant Joanet. Se renuevan las listas y se da paso a la juventud.Sobre el Mundial de Pelota a Mano. Entre el 27 de marzo y el 1 de abril próximos se celebrará en la capital de la Ribera el Campeonato del Mundo de la citada competición que aspira a ser el más numeroso de la historia. Deshojando la margarita. La exalcaldesa popular Elena Bastidas descarta volver a la política local y José Andrés Hernández se resiste a abandonarla. La actual vicesecretaria general del área Social del PPCV elude hablar del candidato del PP en Alzira y el edil pregunta qué dirigente cometería el «error» de imponerlo sin consultar a la militancia.Compromís de Algemesí en contra de las fiestas y de la feria taurina. Lo segundo lo entiendo, lo primero... La coalición propone reducir de manera drástica la subvención a la Festa de la Mare de Déu que pone a Algemesí para bien en el mapa, también quiere que se recorten los gastos de las fallas. Como alternativa proponen una semana de macroconciertos. Datos de la DGT. El alcohol y las drogas generan ya la mitad de las multas. Las infracciones al volante crecieron en las principales ciudades de la comarca entre 2020 y 2021 más de un 20%. En Alzira, Algemesí, Sueca y Cullera se retiraron casi 2.200 puntos. El incorrecto uso de mecanismos de seguridad o el teléfono móvil superan en sanciones al exceso de velocidad. Breves en titulares. «La campaña más corta por falta de olivas deja un mínimo histórico de cosecha en Turís», «El edil de Urbanismo evita apoyar el presupuesto municipal de Algemesí» y «El colapso diario del acceso a Alzira por la CV-42 indigna a las empresas del polígono industrial». Innovación. Una empresa de Carlet asume el reto de facilitar el reciclaje del textil. Recypur formará un consorcio con otras tres firmas para un proyecto innovador. Violencia vicaria. El Gobierno pide disculpas a la familia cullerense del niño asesinado por su padre en Sueca. El territori Seguint amb l’orografia i al professor Joan Carles Membrado ens referim hui a Antella, Gavarda i Càrcer, tres poblacions de la Vall Farta que tenen, segons Coromines, un contingut semàntic similar, amb un sentit de «vall tancada» o «barrera». Antella podria derivar d’una arrel preromana ant -que significa «fi, límit, frontera», d’on deriva el llatí ANTAE «portal», potser perquè aigües amunt de la localitat comença a engorjar-se el curs del Xúquer, o potser perquè a Antella s’inicia la Séquia Reial del Xúquer, l’antiga Séquia d’Alzira, que data de l’època de Jaume I i és allà on hi ha les comportes d’eixe importantíssim canal imprescindible per al reg de bona part de la Ribera. AMB NOM PROPI Ana Huguet Roig La professora i investigadora Ana Huguet Roig, professora titular el departament d’Anàlisi Econòmic de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, va nàixer a Alzira l’any 1967. Ana és doctora en Ciències Econòmiques per la tesi llegida el 1998, dirigida pel professor Manuel Sánchez Moreno, titulada «Segmentación en el mercado de trabajo español». Ana ha participat en molts seminaris, jornades i congressos al voltant de temes de la seua especialitat, i és coautora, entre altres, dels estudis «La doble titulación ADE-Derecho: una experiencia de innovación docente utilizando ECTS, metodologías docentes activas y E-learning en el contexto de la convergencia Europea», de «Salarios y supervisión en la economía española: una contrastación del modelo Bulow y Summers», de «Efectos, selección e impacto del empleado sobre los salarios: el caso español» i de «Els estudis de màster en l’espai europeu d’educació superior: una oferta atractiva i innovadora», i autora de «Dualidad en el mercado de trabajo español». Ha publicat els seus treballs en les actes de diferents jornades i congressos i en publicacions de prestigi com la «Revista de Economía Aplicada». Ana va ser directora del Servei General de Postgrau de la Universitat de València.