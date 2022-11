El Càrcer se rehace de su traspiés con un triunfo ante el Aspe

El Càrcer volvió a rehacerse de una derrota con un solvente triunfo en su campo, donde es uno de los mejores equipos de la Liga Valenta. El equipo ribereño derrotó por 3-1 al Aspe que inició el partido con dos remates altos. Las alicantinas, con una arriesgada propuesta de juego, jugaron con fuego y pronto se quemaron. Yuliana Caile, muy rápida, se hizo con un balón que se quedó a medio camino entre portera y defensa para empujar a la red en el minuto 6. El partido pudo haber cambiado con una pena máxima provocada por Berta Navarro –novedad en portería- que ella misma se encargó de desviar. Un rechace tras un disparo de Sandra Celda lo recogió la propia Caile que estuvo muy cerca de lograr el segundo. Tras el descanso, el guion no cambió. Sandra Celda, muy participativa, golpeó con fuerza desde fuera del área para aumentar el marcador. Tres minutos más tarde llegó el gol de la sentencia. Maite Morte se inventó una gran asistencia para que Yuliana Caile consiguiese su doblete tras regatear a la portera. Todavía hubo tiempo para la expulsión de Berta Navarro y un gol visitante intrascendente.

En Primera Regional, el Castellonense perdió el liderato tras caer por 3-2 ante el Ràcing de Xàtiva. Las ribereñas, poco efectivas, desaprovecharon un gran inicio en el que la portera setabense fue la gran protagonista repeliendo disparos de Judit Añó y Rocío Saúco. El Ràcing se avanzó gracias a un gran disparo desde el costado izquierdo y Jenny Blasco igualó el marcador poco después con un lanzamiento de falta escorado. El partido, muy físico, se decidió en el segundo tiempo. Las locales encontraron fugas en la defensa del Castellonense y anotaron otros dos goles llegados a través de un contraataque y un saque de esquina. Pese a ello, las blanquinegras intentaron recortar diferencias para seguir metidas en el partido y lo consiguieron gracias a una pena máxima transformada por Judit Añó en el minuto 81. Saúco tuvo una gran ocasión tras marcharse de varias rivales y disparar antes de que la zaga rival desviara la trayectoria del balón. En el último segundo, Añó lo intentó con un disparo lejano que salió cerca de la portería. No fue suficiente para evitar la primera derrota de la campaña. El Càrcer B no consiguió frenar la sangría de goles en contra (más de 4 por partido) que se repite jornada tras jornada y perdió 6-2 en su visita al Mislata C. En un primer tiempo con mucho gol, las locales anotaron cinco respondidos con otros dos del filial transformados por Aroa Benavent y Alba Ruiz. Tras el asueto, las locales lograron otro. El Sollana mejoró y tuvo ocasiones, aunque, de nuevo, se quedó sin puntuar, esta vez contra el Aldaia B que se llevó el partido por 0-1. Las blanquiazules reclamaron una pena máxima por claro agarrón de la portera que el colegiado no señaló.

En Segundo, el Alberic se embolsó el sexto triunfo seguido –doblegó al Picanya por 0-2- para continuar inmerso en la lucha por los puestos altos. En un primer tiempo sin muchas ocasiones, Yaiza Bastida, máxima goleadora del equipo, puso por delante a las suyas finalizando con maestría una acción combinativa. En el minuto 66 Nerea Picot hizo el segundo y definitivo tanto en un partido muy serio del conjunto de Kike Vello. El Algemesí saldó con tres puntos su encuentro frente al Ciutat de Xàtiva B. Alba Hernández con un doblete (23’, 60’) y Rocío Albelda (65’) aseguraron con sus goles la segunda victoria seguida de las rojillas que ascienden hasta la 5.ª plaza. El Benifaió descansó.