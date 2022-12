La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, condiciona la autorización de la ampliación del Puerto de València al cumplimiento de una serie de cuestiones, entre las que figuran que no podrá dragarse material en el banco de arenas submarino frente a Cullera y Sueca. Además, reclama actualizaciones del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) del proyecto relativas a la protección de la fauna.

El informe de compatibilidad con la Estrategia Marina, publicado por eldiario.es y consultado por Europa Press, establece un total de 21 condiciones que "deberán llevarse a cabo para que la actuación sea plenamente compatible" con el contenido de esa estrategia y que el Puerto ya ha señalado que son "razonables" y las incluirá. Uno de los ámbitos en los que más insiste el documento es en el dragado de material. Recuerda que la Ley de Costas prohíbe la extracciones de áridos para la construcción y que su "uso preferente debe ser siempre la regeneración de playas".

En el mismo sentido, advierte que el dragado de material de préstamo en el banco de arenas submarino situado al sur del Puerto de València, frente a las costas de Sueca y Cullera, "posee un espesor de la capa de finos tan pequeño que no es técnicamente posible" dragar "sin arrastrar arena", por lo que solicita que "no se realice ningún tipo de extracción de material para la ampliación del puerto" de este enclave. El informe señala que hay más polígonos en el yacimiento no estudiados que, tras su estudio, podrían servir para el proyecto.

El documento también plantea revisar la ubicación de las estaciones de muestreo para el dragado, ya que algunas "no se encuentran localizadas en el interior de la zona a dragar" o en posiciones que "difieren" de la ubicación en el plano, y también pide a la APV que tome muestras a una "profundidad representativa".

Asimismo, el informe señala que la documentación proporcionada por la APV determina que el material dragado en los puertos de València y Sagunt "se utilizará para el relleno y construcción" de la ampliación y "descarta el aporte para la regeneración de playas"; pero Costas apunta a que este último debe ser el uso preferente. Por ello, solicita un estudio en la zona para "obtener una caracterización del material correcta" y, "en caso de que la granulometría del material en profundidad sea apta para su aporte a playas, deberán completarse, antes o durante la ejecución de la obra, el resto de los análisis necesarios".