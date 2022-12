La banda sonora de la supervivencia

La Comunitat Valenciana es una excelente cuna de grandes músicos y cuenta con algunas de las más importantes sociedades musicales de España. Pero muchas pequeñas entidades encuentran dificultades para canalizar la afición. Un claro ejemplo es el Ateneo Instructivo Musical Giner de Llaurí, que ha tenido que luchar contra viento y marea para mantenerse en activo.

Se fundó el 30 de Julio del año 1928. José Grau Rama fue su promotor y Celestino Martell Hernández accedió a la presidencia. El dia 3 de noviembre de ese mismo año se nombró socio fundador, protector y honorario a Luis Linares Martínez. En ese momento la banda estaba dotada de 40 jóvenes músicos, según una reseña de la época.

Pocos años después ya figuraba en la lista de las bandas regionales que triunfaban en el certamen de València. Dirigía entonces la banda el notable músico Vicente Navarro, natural de Sueca, discípulo del Maestro Serrano. Entre los miembros importantes de la sociedad se encontraban dos hermanos, Jose y Miguel Casterá, cuya implicación máxima en el Ateneo Musical es legendaria.

Todos a una

Importante sin duda alguna fue el papel de la mujer, aunque siempre figuraba en la sombra. Vendía lotería y hacía todo lo posible para ayudar con sus acciones a la compra de instrumentos. Organizaban meriendas y actos que hicieran posible la motivaciónque necesitaba el colectivo.

El Ateneo ha contado con directores notables como Vicente Navarro Meseguer, Abelardo Alfonso (padre) y Abelardo Alfonso (hijo), José Goterri, Juan Magraner, Miguel Villar, Juan Moll, Francisco Granell, Ricardo Martí, Virgilio Beltrán, José Maria Sanchis, Antonio Sendra Cebolla (1972), Paulino Fuster Fuster, José Ferrer Castillo, Ernesto Peris Oliver, Nicanor Sanz, Anselmo Villarroya, José Manuel Palau Sala, Josep Falcó , Miguel Ferrer Granell y, en la actualidad, Juan Daniel Jover Piqueres. Destacada fue la labor y la figura de Miguel Villar, primer director tras la Guerra Civil española por su ingente trabajo en la formación de educandos, sobre todo en clarinetes, instrumento que él tocaba. Además Villar fue un prolífico compositor. Mención aparte también merece Antonio Sendra Cebolla, nacido en Llaurí, que fue jefe de la Unidad de Música de la Casa Real, director, compositor y musicólogo. Fue autor de más de medio centenar de obras de todos los géneros y recibió numerosos premios a lo largo de su carrera.

En 1934 la banda obtuvo el primer premio de pasodobles en Valènciabajo la dirección de Abelardo Alfonso. En septiembre de 1986, Antonio Sendra Cebolla compuso el Himno de Llaurí, que fue estrenado el 2 de febrero de 1987. La letra fue escrita por su madre, Consuelo Cebolla Boscá, socia de honor y autora de varias poesías dedicadas a la banda.

En el año 2018, la sociedad vivió sus momentos mas complicados no pudiendo prácticamente llevar a cabo los ensayos semanales por falta de componentes y resultando muy complejo realizar un concierto. Todo presagiaba su posible desaparición. Ante esa amenaza, un grupo de personas unidas por su pasión a la música dieron entonces un paso al frente para salvar a la sociedad.

Primera mujer presidenta

Sheila Quesada se convierte de esta manera en la primera presidenta tras 22 presidentes. «Cuando cogí el cargo, pensé mucho en mi abuelo Antonio Sendra Gilabert , excelente trompeta y dos veces presidente de la sociedad musical. Pensé,que era una gran responsabilidad y sacrificio, pues yo vivo en Gandia, dirijo una empresa, apenas tengo tiempo, pero es un gran honor contribuir a engrandecer este patrimonio cultural inmaterial». Quesada destaca la importancia de los educandos y actuales miembros de la agrupación: «Los músicos son los grandes héroes de esta historia, su trabajo continuado por amor al arte, sin percibir más remuneración que los aplausos». En verano de 2018 la junta directiva comenzó un largo proceso para recuperar y revitalizar la entidad.

«Nos pusimos en contacto con los compañeros de antaño, mucha gente ya no vive en el pueblo, pero la sorpresa al llamarles fue muy grata, muchos decidieron regresar a apoyar a su banda, no querían que la sociedad pudiera cerrarse. Pertenecer a una banda de música, te otorga un sello de honor de por vida, algo que te une para siempre desde la emoción y del que ya no te puedes desprender y los músicos de Llaurí han sido un claro ejemplo». El día a día es complicado porque la gran mayoría de los músicos vienen en otros pueblos valencianos, de Madrid, Cataluña e incluso de Granada. Todos se esfuerzan para asistir a las audiciones. «Hacemos lo imposible cuando llega el sábado para ensayar y compartir música y risas, porque hay una terapia fantástica y un compartir en familia increíble», sostiene la presidenta.

La labor realizada por el actual director para relanzar la entidad musicalmente ha sido extraordinaria. «Juan Daniel Jover llegó como un ángel caído del cielo en el momento que más lo necesitábamos, él es una persona llena de paciencia y voluntad que nos enseñó a volver a disfrutar haciendo música; Llaurí siempre ha tenido grandes músicos, solo teníamos que recordarlo y volver a creer en nosotros», destaca Quesada.

La últimamenaza

En octubre de 2019, la agrupación encontró nuevas dificultades ante los cambios de la normativa y la complejidad de encontrar un lugar para la escuela de música. Sheila Quesada lo recuerda: «Tuvimos que pedir ayuda al párroco de la iglesia de La Purísima Concepción de Llaurí, Juan Enric y apoyo al vicario, Luis Molina, quien creyó desde el principio en esa idea y respaldó y luchó con firmeza para firmar un convenio que situara la escuela de música en el Salón Parroquial de Llaurí».Una subvención del ayuntamiento facilitó las cosas.

La banda del Ateneo Instructivo Musical Giner de Llaurí la sorteado el precipicio. Ha sobrevivido.

La música une. Los valencianos saben sobreponerse a la adversidad. La banda de Llaurí es un vivo ejemplo de supervivencia. 1 Consuelo Cebolla, madre del autor del Himno a Llaurí y autora de la letra en una merienda celebrada en su casa. 2 Formación actual de la banda. 3 Inicios del Ateneo en la dècada de los años treinta.

4 Foto histórica de la banda celebrando Santa Cecilia a la puerta del Musical. F