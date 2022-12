Un llegat arquitectònic emblemàtic

La ciutat més poblada de La Ribera, Alzira, conté un interessant patrimoni arquitectònic, que ha contribuït a la preservació d’una part de la seua imatge urbana. Aquest fet ha permés que haja sigut escenari del rodatge de diverses pel·lícules d’època com «Tranvía a la Malvarrosa» (1997).

Dins d’aquest llegat emblemàtic existeix una destacada mostra, d’entre les últimes dècades del segle XIX i les primeres del XX, la qual, més enllà del seu valor historicoartístic, es caracteritza perquè ha passat a formar part de la memòria i a ser unsímbol identitari per als alzirencs. Aquest és el cas, en primer lloc, del «Círculo Gallístico» o «Alcireño» més conegut com «La Gallera», un antic casino construït en diverses fases durant aquest període, que resulta interessant pels seus salons interiors de diferents estils i la seua escala imperial amb dos galls a l’inici dels seus passamans.

Al recinte destaca, entre altres, el Saló Àrab del 1934 amb una singular decoració inspirada en la de L’Alhambra de Granada, obra del tallista local Agustín Bernia Bartolomé (1894-1969).

D’altra banda, a l’actual plaça de la Constitució del centre històric de la població, a un entorn prou ben preservat, trobem dos dels edificis residencials més rellevants del municipi de l’època, com són la Casa Cucó-Gisbert de Alzamora del 1921 i la Casa Estaña-Galvañón.

El primer edifici és d’estil eclecticista i destaca pel seu mirador central i les seues decoracions de trets clàssics. La segona construcció va ser promoguda, molt probablement amb anterioritat a 1902, pel matrimoni format per José María Estaña Ferrandis i Francisca Galvañón Dufaur, les inicials dels quals encara podem observar a l’emblema de fusta de la seua porta.

Aquesta era una adinerada família procedent de Cocentaina amb terres a Alzira, Guadassuar i Cotes.

A partir del 1959, durant la dictadura franquista, la casa va ser adquirida pel que fora alcalde d’Alzira entre 1952 i 1965, l’advocat Bernardo Andrés Bono i la seua esposa María Colom Valcaneras.

La construcció es caracteritza, a la seua façana principal, per les seues decoracions neogòtiques d’arrel romanticista, que recorden a les d’alguns emblemàtics edificis projectats a València a la dècada del 1890 per arquitectes com José María Manuel Cortina Pérez (1868-1950).

Per últim, al costat de l’estació del ferrocarril d’Alzira, s’ubiquen els antics magatzems de taronges dels germans Peris Puig d’estil modernista, construïts el 1912.

Aquesta obra, una de les més singulars d’aquesta tipologia, és coneguda popularment com «La Cotonera» perquè posteriorment va passar a tenir un ús relacionat amb aquest teixit.

El conjunt destaca perquè exteriorment manté la majoria dels seus materials primigenis com la rajola vista, les decoracions ceràmiques, les finestres de fusta i el seu teulat, entre altres.

En definitiva, un llegat arquitectònic que s’ha conservat, en part, gràcies a la catalogació dels seus edificis més destacats i a l’estima dels veïns d’Alzira per ell.

Aquest fou el cas d’Edgar Oliver Berenguer (1978-2022), el qual va recórrer els seus carrers, saber valorar aquest patrimoni i apreciar a la seua gent, a qui dediquem aquest article.