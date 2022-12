M. Domínguez

Es tracta del temple marià patronal de la ciutat que es troba adossat a la fortalesa i que va ser alçat, entre 1891 i 1897, gràcies als donatius aportats pels seus devots, en honor de la Verge de l’Encarnació, patrona de la localitat. El seu arquitecte va ser Joaquín Maria Belda i l’obra tingué un cost de 110.356 pessetes.

Al santuari es pot accedir per la carretera que des del poble conduïx al castell o a través del Via Crucis de la muntanya. És d’estil neobizantí. L’interior està compost de tres naus separades per pilars i cor als peus. La nau central està coberta per voltes de canó amb llunets.

El seu presbiteri està presidit pel cambril que acull la talla gòtica de la Mare de Déu, del segle XV. El tríptic mural, de 1952, és obra de José Bellver Delmás. Des de 1922 fins al 2007, exceptuat el parèntesi de la Guerra Civil, de l’atenció del santuari s’encarregà una comunitat franciscana. Sobre la frontera principal s’erigix la torre de les campanes, d’estil neoromànic, amb cúpula de teules vidriades de reflex rogenc.

En el vestíbul d’entrada es pot admirar un sòcol amb taulellets ceràmics dels segles XVIII i XIX procedents de l’antiga capella del castell que donen compte d’una sèrie de miracles obrats per intercessió de la Mare de Déu. El temple té la condició de Bé de Rellevància Local. Sobre la Mare de Déu i el santuari va escriure en 1973 un interessant llibre el que va ser cronista de la localitat Francesc Giner Perepérez.

L’escriptor i periodista Martí Domínguez Barberà va nàixer a Algemesí l’any 1908. Va ser polifacètic en conrear molts gèneres literaris. Fou una persona preocupada per la cultura. Els seus dos referents vitals van ser la valencianitat i la fe cristiana. D’una família benestant, va estudiar Dret a la Universitat de València i va ser amic de Joaquim Maldonado, Robert Moròder i del marqués de Lozoya.

L’any 1928 publicà el poemari «Libro de juventud» i tot i que començà a escriure en castellà també ho va fer molt en valencià. A la seua localitat natal fundà l’any 1931 el setmanari «Llevant» on va publicar un bell cant dedicat a la senyera valenciana. Va militar en la Dreta Regional Valenciana i, després de la Guerra Civil, propicià la creació de l’Orquestra Municipal de València.

L’any 1949 passà a dirigir el diari Las Provincias que va haver d’abandonar el 1958 per les pressions que sobre l’empresa editora van exercir les autoritats franquistes pel discurs reivindicatiu que va pronunciar en l’acte d’exaltació de la Fallera Major de València després de la riuada de l’any anterior. Posteriorment va col·laborar en el setmanari Valencia fruits.

D’entre les seues obres destasquem l’assaig «Alma y tierra de Valencia» (1941), la peça teatral «No n’eren deu?» (1960), la novel·la «Els horts» (1972) i una biografia sobre Blasco Ibáñez. Va morir l’agost de 1984.

Lunes deportivo. Fútbol. 2ª RFEF. La UD Alzira empataba en Zaragoza (1-1) frente al Deportivo Aragón. Los azulgrana merecieron algo más que el empate pero van por el buen camino. Y en el grupo tercero de la Preferente el Castellonense perdía en su casa frente al Alberic (0-1), la SD Sueca perdía también en su campo (1-2) frente a l’Olleria, el Carcaixent derrotaba, en el Quatre Camins, por la mínima (1-0), el Promeses Sueca vencía 0-1 al SB Ontinyent y el Cullera, colista de la tabla, perdía frente al Dénia por 4-0.Una buena noticia. El Palau d’Esports de Alzira es elegido por la Real Federación Española de Fútbol para acoger los días 7 y 8 de enero la Supercopa de España de fútbol sala. Barça, Movistar Inter, ElPozo Murcia y UMA Antequera competirán en el pabellón.

La Diputació ayuda a mejorar la red de agua potable. El área de Medio Ambiente distribuye en la Ribera Baixa ayudas para la mejora del ciclo integral del agua por un importe global de 424.041 euros. Sollana, Riola, Sueca, Cullera, Almussafes y Fortaleny serán las grandes beneficiadas.

Sobre las viviendas bioclimáticas de Alzira. Más de un centenar de vecinos se han interesado ya por las primeras cincuenta viviendas de esas características de alquiler que el consistorio alzireño pretende construir, en colaboración con la iniciativa privada, en la avenida del Padre Pompilio a escasos metros de la nueva sede de la Policía Local. Aunque aún no se admiten reservas la demanda ya duplica la oferta.

Conductoras.

El último informe de la Dirección General de Tráfico da cuenta de que entre 2020 y 2021 el número de nuevos permisos entre las féminas de la Ribera fue cinco veces superior al de los varones. El censo cifraba el pasado año en 188.430 el número de personas en la comarca con carné lo que representa que el 62% de los habitantes de la comarca lo poseen. Ahora se contabiliza un millar más de conductoras en 2021. Llaurí, con un 36,4%, es el municipio con menor porcentaje de mujeres al volante.En positivo. El departamento de Urbanismo de Alzira consigue atraer inversiones al agilizar la tramitación de los expedientes. Logra dar licencias de obra en 45 días. La multinacional Panattoni, que buscaba terrenos en l’Horta, se decantó por el polígono El Pla alentada por la rapidez burocrática. La edil Sara Garés manifiesta que «hay que desterrar la arbitrariedad y que se trata de aplicar la ley inmediatamente si se cumple con la normativa».

SOS Casalicios. Se trata de uno de los monumentos más emblemáticos de Alzira y son testimonio del desaparecido puente de San Agustín (posterior y popularmente de Sant Bernat) y fueron devueltos a su emplazamiento original y restaurados no hace todavía demasiados años. Ahora unas grietas han alertado a los expertos. El consistorio ha instalado testigos de escayola para analizar si las fisuras están activas o se han estabilizado y ha solicitado un estudio del templete que alberga la imagen del patrón local. El edículo, desplazado en 2007, tiene daños en dos de las tres pilastras.

Breves en titulares.

«Antella obliga a reservar aparcamientos de bicicletas a las fincas de nueva construcción», «Eurocebollas cerrará el año con una facturación récord de 41 millones», y «Bastidas acusa al Consell de «jugar al despiste» con la reforma del geriátrico de Carlet».

Seguridad contra inundaciones. El Ministerio de Transición Ecológica cuestiona el proyecto de la presa de Montesa que reclama la comarca de la Ribera para controlar el Albaida y evitar riadas.

El territori

Seguint amb l’orografia i al professor Joan Carles Membrado ens referim hui a Càrcer. Càrcer, del llatí CARCER ‘càrcer, presó’, es referix a la vall del mateix nom o Farta, una mena d’apèndix tancat de la gran plana al·luvial del Xúquer. Ben definida físicament, a l’est la vall es troba separada de la resta de la Ribera per la frontera fluvial del riu Albaida, a l’altra vora del qual estan Manuel, Senyera i Castelló; al nord les muntanyes de Gavarda i Antella i, sobretot, el Xúquer, difícilment franquejable; a l’oest i al sud-oest es toben les serres del Castellet i del Montot, a l’altra banda de les quals s’ubica la Canal de Navarrés i pel sud la serra de Santa Anna, que separa la vall de Càrcer de la Costera de Ranes.

AMB NOM PROPI Silvia Valero Gallego

L’actriu Silvia Valero Gallego va nàixer a Carcaixent l’any 1981. Silvia és llicenciada en Art Dramàtic per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València i té el títol «Advance Foundation» en dansa clàssica pel Classical Ballet School de València.

Començà de la mà d’Àgora i es va formar a més a més interpretant i assistint a cursos, tallers i seminaris d’interpretació, dramaturgia dansa, etc.. Ara mateix forma part de Wichita Co.

Ha participat, entre altres, al cine en les pel·lícules «Vivir dos veces», «Caídos», «Pedazos de mi» i «Sao» i ha treball per a Canal 9 en «El senyor retor» i en À Punt en «La Forastera».

Ha interpretat importants papers teatrals, entre altres, en les obres «Adiós dueño mío», «Una vez una casa», «Threesome», «Olvida los tambores», «Los malcasados de Valencia», «De Trizas corazón», «El segrest» i «El dia que mataren John Lennon».

L’any 2012 va aconseguir el Premi a la millor actriu en el XXX Concurs de Teatre Vila de Mislata per l’obra «El mussol i la gata», el 2015 el premi AAPV a la millor actriu de 2015 per l’obra «Nosotros no nos mataremos con pistolas» i el 2018 el premi AAPV a la millor actriu 2018 per «Cuzco» i fa uns dies ha rebut el premi a la millor actriu de les Arts Escèniques valencianes, guardó concedit per l’Institut Valencià de Cultura.