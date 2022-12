La vuelta a España por vías verdes

Tono Chamorro no cree en supersticiones y ha elegido precisamente este martes y trece para embarcarse en una nueva aventura con la que pretende cumplir un sueño de infancia. El ciclista de Llaurí saldrá pasado mañana con su bicicleta para pedalear por el trazado del desaparecido tren de vía estrecha Carcaixent-Dénia, convertido ya en gran parte en vía verde, e iniciar un recorrido por los más de 140 itinerarios ciclopeatonales y caminos naturales que ha identificado con alrededor de 3.000 kilómetros ciclables para, literalmente, dar la vuelta a España.

El creador de la ruta ciclista «Camins de l’Orde de Montesa» ha elegido el trazado del ferrocarril de vía estrecha más antiguo de la península ibérica como arranque de un proyecto que tiene un componente emocional, ya que procede de una familia de ferroviarios y muchas vías verdes siguen el trazado de líneas del tren ya desaparecidas que, según señala, «me motiva conocer». El nuevo reto también le permitirá enfrentarse a un miedo personal: los túneles. «Entrar en un túnel me produce cierta angustia. Al principio es como si me absorbiera el aire. Las personas arrastramos miedos que no tienen sentido y enfrentarte a esos miedos es la mejor forma de superarlos», comenta Chamorro, mientras señala que también busca romper tópicos con la fecha elegida para iniciar un proyecto que prevé acometer por fases durante los próximos meses.

Este aficionado al ciclismo ha vivido literalmente sobre dos ruedas. La bicicleta fue su principal medio de transporte para desplazarse al trabajo cuando formaba parte de una brigada forestal, aunque tuviera que recorrer a diario durante casi doce años los 42 kilómetros que separan Alzira de Llutxent, 42 km de ida y otros tantos de vuelta, y lo sigue siendo una vez retirado tras cumplir los sesenta. Disponer de más tiempo libre le permite recuperar proyectos que siempre ha tenido en mente.

«Mi sueño era en principio bordear toda España y quería hacerlo siguiendo la costa, pero no me acababa de decidir por la masificación y por el tráfico hasta que se me ocurrió que podría hacerlo a través de las vías verdes y caminos naturales porque prácticamente todas las provincias españolas tienen algún trazado», señala Tono Chamorro.

El factor de la proximidad también ha pesado en la elección de la Via Verda del «trenet» Carcaixent-Denia como punto de partida y, en esa primera semana, prevé continuar hacia el sur para enlazar con los itinerarios de Alcoi y el Maigmó, en la provincia de Alicante, con la previsión de regresar a casa para pasar la Navidad y seguir mirando hacia el sur hasta que llegue el buen tiempo. «No me pongo ningún plazo concreto, hay algunas rutas que sé que podré hacer rápidamente, pero también que habrá otras que me llamen la atención y en las que realice muchas paradas», comenta Chamorro, al tiempo que detalla que este tipo de itinerarios propician «ese punto de soledad y de estar contigo mismo» que busca cuando sale con la bicicleta. También es consciente de que se trata de itinerarios muy suaves y amables que nada tienen que ver con las exigentes pendientes del Maestrat cuando la pasada primavera recorrió los más de sesenta pueblos que formaron parte del Señorío de Montesa para acabar de definir una ruta cultural de algo más de mil kilómetros a lo largo de la Comunitat Valenciana, con una breve prolongación hasta La Sénia (Tarragona), con la Orden de Montesa como hilo conductor.

Chamorro reivindica que el uso de las vías verdes y caminos naturales puede ayudar a revitalizar zonas que perdieron pujanza con la desaparición de las líneas del ferrocarril y ahora se consideran deprimidas o con riesgo de despoblación.

«Hay sitios para disfrutar muy poco a poco por todas las Comunidades Autónomas de España. Hay aplicaciones con los mapas, itinerarios y las explicaciones de cada recorrido. Está muy documentado, pero realmente no lo conocemos», incide el ciclista afincado en Llaurí, quien no duda en señalar que «a través de las vías verdes y los caminos naturales se puede saborear el territorio de cada provincia. Son recorridos amables de mucha paz exterior e interior».

Tono Chamorro, arriba, en la ruta «Camins de l’Orde de Montesa» y por el Pont de Ferro de Alzira, cuando cubría a diario el trayecto de Llaurí a Tous para trabajar.