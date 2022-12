Alginet renuncia a la ayuda para restaurar el techo del palacio que utiliza como ayuntamiento al no poder completar la inversión

El Ayuntamiento de Alginet había solicitado por tercer año consecutivo una ayuda para acometer la reforma de la cubierta del palacio fortaleza del Señorío de Alginet, que actualmente utiliza como casa consistorial, pero cuando por primera vez la Generalitat le había asignado fondos para sufragar una parte considerable de la obra, ha tenido que renunciar a ella al no poder aportar los recursos propios suficientes para poder completar el proyecto. El alcalde de Alginet, José Vicente Alemany, se muestra indignado ante lo que considera una “ayuda trampa”.

Según detalla, la resolución de la dirección general de Administración Local publicada el 30 de noviembre, asigna a Alginet el tope de 150.000 euros que marcaba la convocatoria para un período de dos años -45.000 euros en 2022 y 105.000 en 2023 -, mientras que el ayuntamiento tenía que aportar cerca de 290.000 euros para completar el proyecto. “Si me dan cinco días para decir si acepto o no la ayuda a estas alturas del año… No es el momento ni la forma, de dónde saco yo esos 300.000 euros, el ayuntamiento no es el Banco de España”, incide Alemany, que considera que conceder una ayuda en estas condiciones representa “un dardo envenenado” y ofrecer munición para que los partidos que representan en el pueblo al Botànic (PSOE y Compromís) le ataquen. El alcalde, antiguo militante del PSPV, lidera ahora un grupo independiente.

Renuncia el año pasado a 3.000 euros

Alemany recuerda que es el tercer año que el ayuntamiento solicitaba esta ayuda para actuar en la cubierta de este edificio histórico reconvertido en ayuntamiento. “El primer año nos dijeron que no había dinero y el año pasado nos daban 3.000 euros cuando habíamos pedido 318.000 y ya renunciamos. Envíe una carta al director general en la que le decía qe se los diera a Gandia y Morella y se enfadó”, señala.

Alginet es uno de los cuatro municipios de la Ribera que habían obtenido fondos en la convocatoria del área de Presidencia, a través de la dirección general de Administración Local, para la protección del patrimonio, la dinamización cultural y la adecuación y renovación de bienes y espacios municipales de la Comunitat Valenciana. Los otros tres sí la han aceptado.

En el caso de Montserrat, también ha conseguido la cuantía máxima de la convocatoria, 150.000 euros, para una nueva fase de restauración y consolidación del Castell dels Alcalans. El alcalde, Josep Maria Mas, explica que el ayuntamiento había solicitado cerca de 215.000 euros, por lo que le corresponde inyectar otros 65.000 euros de recursos propios, si bien los técnicos le han indicado que no sería obligatorio completar todo el importe, aunque dijo desconocer si en ese caso se podría producir una merma de la subvención.

La resolución de la dirección general de Administración Local también ha asignado 128.170 euros a Polinyà de Xúquer para las obras de reparación y mantenimiento de la iglesia de la Santa Cena y otros 28.353 euros a Cárcer para trabajos de restauración del campanario de la iglesia parroquial. En ambos casos, la subvención cubre íntegramente la intervención propuesta por lo que, según explica el alcalde de Polinyà, Òscar Navarro, el ayuntamiento no tiene que aportar dinero.

El alcalde de Càrcer, Josep Botella, señala que era también el tercer año consecutivo en que solicitaba esta ayuda para un bien que, si bien no es municipal, “sí es del pueblo y necesita un mantenimiento”.