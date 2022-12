El Alzira de Marc Garcia suma su quinto partido seguido invicto

«Desilusionado» quedó el técnico de la UD Alzira, Marc Garcia, y por extensión el resto de afición presente en el Luis Suñer Picó, tras un duelo frente a otro equipo centenario, el Atlético Saguntino, que acabó en un pobre empate a cero. Aunque supone la quinta jornada seguida sin perder -con dos victorias y tres empates-, la victoria del Hércules envía a los azulgranas a la posición de play-out, la decimotercera. «No puedo estar completamente satisfecho porque hicimos una gran primera parte en la que debimos marcar uno o dos goles», explicó al término del encuentro.

El partido empezó con un ritmo impresionante en el que César Díaz ya quiso sorprender a un adelantado Adrián cuando solo se llevaban 18 segundos de juego. En el siguiente ataque, sin llegar a cumplir el primer minuto, Marcos puso un centro a Beceiro que el ariete remató alto. Solo 30 segundos después, Pitu elaboró una gran jugada personal por la izquierda pero su disparo salió cerca del segundo palo por poco. Con el paso de los minutos, el At. Saguntino dio un paso adelante aunque solo fue momentáneo y ejemplificado con un gran pase a la espalda de la defensa que recogió Leo Ramírez pero mal ejecutado finalmente. Volvió la UD a la carga y recuperó el dominio por completo hasta el descanso. «Me da rabia que los buenos momentos de juego no las traduzcamos con goles. No se puede dominar tanto y no marcar», sentenció el técnico.

En la segunda parte salieron los mismos onces iniciales y de nuevo el Alzira con la quinta marcha puesta. Pitu y Zarzo protagonizaron las ocasiones azulgranas, aunque sin éxito. «En 5 partidos solo hemos encajado dos goles pero hemos de ser más efectivos en ataque. Marcos pudo irse por la puerta grande, Iago tuvo dos buenas… Para mí el punto no es justo», comentaba el entrenador del Alzira. Sergio González se quedó a centímetros de conectar de cabeza un gran centro y esa fue la última ocasión para ambos conjuntos hasta que, al filo del 90 Marcos remató alta una falta y Beceiro, con otro chut desde la frontal obligó a Marcos Lavín a volar de nuevo. Una vez más, Marcos tuvo un remate pero su cabeceo no tuvo potencia.

Paralelamente, el entrenador azulgrana confía en incorporar al centrocampista organizador ex del Eldense Joaquín Rodríguez. «Me gustaría que el club lo incorporase aunque sé que antes tendría que haber salidas», aseguró Garcia, que ya lo quiso fichar en verano aunque no era un jugado del agrado de Fran Alcoy.