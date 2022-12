El Ayuntamiento de Guadassuar ha iniciado esta semana la tala de los emblemáticos pinos de la Gran Vía, plantados allí hace más de medio siglo, para evitar que se produzcan nuevos accidentes. Las caídas de los árboles, y también de los viandantes al alzar las raíces los adoquines, representan un riesgo que el consistorio considera inasumible. Varios vecinos se han movilizado y reclaman paralizar la intervención ante el temor a «perder el pulmón verde del pueblo». Sin embargo, el ayuntamiento tiene previsto repoblar el paseo.

Según las cifras que maneja el propio consistorio, de los cerca de 200 pinos originales que existían hace algo más de una década, en la actualidad persisten 125. En 2010, uno de los árboles cayó sobre una vivienda. Desde entonces, los temporales han tumbado más ejemplares. Otros se han retirado preventivamente ya que existía riesgo de que se desplomasen sobre la vía público.

A estas circunstancias hay que añadir los desperfectos que se han producido tanto en la pavimentación como en los patios interiores de algunas viviendas particulares. Hay vecino que asegura que ha encontrado raíces en su inodoro. Además, el ayuntamiento deben lamentar, cada cierto tiempo, la caída de algún peatón. «Puede sonar a broma, pero hemos pagado muchas gafas. Recibimos bastantes reclamaciones de responsabilidad civil», explica a Levante-EMV la alcaldesa de Guadassuar, Rosa Almela.

Hace más de una década, el ayuntamiento aprobó la tala de los 200 pinos de la Gran Vía para evitar más accidentes, pero aquella decisión quedó en papel mojado. A aquello se aferran ahora los vecinos molestos por la desaparición de los pinos, que incluso han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma digital change.org para frenar la acción de las motosierras. «Es el pulmón del pueblo, la zona con más árboles del pueblo y el hogar de muchos pájaros. El problema de las raíces siempre ha existido, se repara y ya está, pero cada pino que nos quitan, nos duele. Puede que hablemos desde la ignorancia, pero alguna alternativa habrá», defiende una vecina de la localidad.

La alcaldesa reconoce que un informe técnico señala que varios ejemplares han sido catalogados como «inminentemente peligrosos». «Pero hace un par de meses cayó uno que no tenía esa consideración», añade. Por lo tanto, el consistorio ha optado por eliminar los pinos para evitar cualquier tipo de riesgo. «Es una decisión traumática, pero cada vez que llueve o hace viento implica un peligro y es algo que no podemos permitir. Los pinos son árboles para la montaña, no para la ciudad. Muchos de nosotros hemos crecido con ellos y nos apena, pero ya tenemos preparada una remesa de 80 nuevos árboles más adecuados para plantarlos de inmediato», concluye.