Alginet registra en noviembre la mayor anomalía térmica con 3,5 ºC más de lo normal

El noviembre más cálido desde que existen referencias ha dejado en la Ribera las anomalías térmicas más acusadas con temperaturas hasta 3,5 º C más altas de lo que se consideraría normal en este período, según el avance climatológico del mes publicado por la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana.

Los observatorios de Alginet y Sumacàrcer encabezan el ránquing autonómico con las mayores diferencias respecto de las temperaturas que se considerarían normales en base al promedio del período 1981-2010 que se toma como referencia. En el caso de Alginet, la media de 17,9 º C en noviembre supera en 3,5º C la temperatura que se considerara propia de este período (14,4 º C), mientras que la media de 18,1º C registrada en Sumacàrcer representa 3,4 º C más de la temperatura que se considera normal (14,7 º C). Con esta misma anomalía térmica aparece en el tercer lugar del ránquing el observatorio de San Antonio de Benagéber (Camp del Túria).

El análisis de Aemet define el mes de noviembre como extremadamente cálido y húmedo en el conjunto de la Comunitat Valenciana y, desde el punto de vista de las temperaturas, señala que no hay precedentes de un mes de noviembre tan cálido, ya que la temperatura media ha superado este año los registros más altos que se alcanzaron en 1950 y 2009.

Alza de temperaturas homogénea

El análisis de la Sección de Climatología señala que la anomalía de la temperatura ha sido muy homogénea y, si bien Alginet y Sumacàrcer presentan las mayores diferencias respecto de los registros medios, también el resto de observatorios de la Ribera ofrecen marcas muy elevadas.

En el caso de Turís, los 15,7 º C de temperatura media representan una anomalía de +2,9 º C, la misma que en Carcaixent, donde noviembre deja una media de 16,8 º C cuando el promedio histórico señala que la temperatura normal en esta época de añ es de 13,9 º C.

El informe mensual también recoge una anomalía de + 2,5 º C en el observatorio de Montserrat, de + 2, 3 º C en el de Polinyà de Xúquer o de + 2,2 º C en el de Sueca, donde el termómetro dejó un amedia de 18 º C.

Por lo que respecta a la pluviometría, noviembre registró un superávit de lluvia del 18 % en el conjunto de la Comunitat Valenciana, aunque los datos en la Ribera son tremendamente heterogéneos con oscilaciones que pasan del superávit del 44 % en el observatorio de Sueca tras acumular 117,º litros por metros cuadrado a déficits del 59 % en Sumacárcer con apenas 33,7 l/m2.