La Associació Amics de la Murta se ha posicionado en contra del Plan de Usos del paraje natural al considerar que la actividad que tiene lugar en ese valle alzireño “ya está suficientemente regulada por los decretos del año 2004 y del año 2013, y por el Plan Director de Consolidación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico, del año 2007, los tres, aprobados por la Generalitat Valenciana”.

La entidad considera que el Consell del Paraje Natural de la Murta, órgano impulsor del Plan de Usos “es un consejo consultivo y no vinculante, y no se puede apropiar funciones de gestión que no le corresponden”. Del mismo modo reprocha que tenga que ser ahora, justo al final de una legislatura, cuando se aborde “una cuestión tan compleja, puesto que, entre Navidad, Reyes, Fallas, Semana Santa y Pascua, llegarán las elecciones Municipales y es de poca ética, dejar hipotecada a la próxima Corporación Municipal que salga de las urnas”.

El presidente de la associación Amics de la Murta, Xavier Blasco, sostiene que es mucho más necesario “un plan de prevención de incendios específico que blinde al valle frente la amenaza real del fuego” y recuerda que el grupo de alzireños que lidera “consiguió que la Generalitat Valenciana lo impulsara y lo financiara y el ayuntamiento lo rechazó. Hoy la Murta, continúa desprotegida frente al fuego”, lamenta.

Blasco también destaca que a la Murta “le hace mucha falta un Plan de Emergencias y Evacuación, puesto que, al ser un valle cerrado, en cualquier momento puede haber un fuego y acorralar a la gente que esté dentro del valle”. Y echa igualmente en falta que se cree una fundación municipal con el objetivo de gestionar el valle y buscar financiación para invertir en todos los aspectos que la conforman: patrimonio arquitectónico, cultura, historia, flora, fauna, turismo o educación”