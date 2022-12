Los clubes de Alzira, Gavarda y Favara sueñan con los títulos de raspall

Diez años después, el Family Cash CPV Alzira A volverá a jugar una final de Primera categoría. Será el domingo a las 11 en el trinquete de Ontinyent. Ramón y Edu se enfrentarán al omnipotente Bicorp en la final del Autonómico por parejas de raspall. Los precedentes no son nada buenos ya que en la liga regular los de la Canal de Navarrés ganaron en su casa 25-0 y en Alzira 5-25. Sin embargo, en la fase final, en terreno visitante, Gavarda y La Vall llegaron a quedarse a un juego del triunfo por lo que la disputa en terreno neutral puede igualar las fuerzas. Los ribereños estarán acompañados por unos 50 aficionados.

No será la única presencia de la Ribera en las finales. El CPV Favara se jugará el título de Segunda contra el Muro A el sábado a las 17 h. Los de la Ribera Baixa eliminaron en cuartos de final a Les Alcusses Moixent y al Muro B en semifinales. También en Tercera puede venir el título a la comarca. El Gavarda C se enfrentará al Quatretonda B a las 18 h. Los gavardinos eliminaron en cuartos al Castelloner y en semis levantaron un 25-10 al ganar al Beniparrell J 25-5.

La final de 4ª A femenina en la que podía haber campeona ribereña no se disputará por ahora. El Alzira Ràdio J deberá volver a jugar el partido de vuelta de semifinales contra el Meliana C. Las de l’Horta Nord se presentaron el sábado en el trinquete de Tisneres con un 25-15 a favor. En los prolegómenos se produjo un primer conflicto: el entrenador rival quiso que se jugase la partida con una pelota que denotaba ser más pesada de los 30 gramos que se exige como máximo en esta categoría. Sin embargo, se negaba a que esta fuese pesada. Tras empezar la partida, fue protestando los diferentes puntos y gritando dentro de la partida, situación oficialmente no permitida en este deporte señorial -lo de deporte de caballeros debe ir desterrándose del vocabulario pilotari-. Incluso se permitió utilizar la pelota que quería con la condición que después fuese pesada y si era de mayor peso, perdía la eliminatoria. Tras dos pelotazos a la alzireña Lucía que le dejaron el índice hinchado, se volvió a la pelota inicial. Otro golpe en la muñeca de Maribel propició una nueva protesta del técnico visitante y la desesperación local ante tal actitud. Finalmente, el juez único de la partida, Edu López-Pintor, suspendió la partida para ir a por una báscula y al volver, el equipo visitante se había marchado. La Federación ha determinado que se repita la partida desde el inicio.

Fiesta del raspall femenino

El coliseo alzireño acogerá el sábado por la tarde la fase final de la liga CaixaBank élite femenina. A les 17’30 h. Irene, Myriam y Júlia se disputarán el título contra Aida, Fanni y Marina. Previamente, a las 15’30 h. los tríos formados por Victoria, Anabel e Ivet y Erika, Amparo y Mireia pugnarán por el tercer puesto. Entre medias, a las 16’45 h., el CPV Alzira presentará los equipos que disputarán los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de raspall.