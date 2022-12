La dirección del Partido Popular ha confirmado al portavoz municipal en el Ayuntamiento de Algemesí, José Javier Sanchis, como candidato a la alcaldía en las municipales de 2023 en una semana en la que también se han despejado las incógnitas de Torrent y Sagunt, pero no la de Alzira.

La demora en abordar el caso de Alzira alimenta las dudas sobre la posibilidad de que José Andrés Hernández, presidente local y portavoz del grupo municipal, vuelva a encabezar la lista a pesar de que, hace apenas un mes, la agrupación local daba por hecho que sería el cartel electoral en los próximos comicios. Las dudas de la dirección regional, especialmente tras conocerse que Diego Gómez no repetiría como candidato en Compromís, provocaron que replanteara la estrategia en Alzira al considerar que aumentan las posibilidades de recuperar la alcaldía pero, al parecer, ni ha activado el proceso para que el comité electoral local eleve una propuesta -en este caso el candidato sería el presidente local- ni tampoco ha puesto por ahora un nombre diferente sobre la mesa.

Sin consulta de la dirección

Hernández compareció el pasado 23 de noviembre junto a la vicesecretaria general del PPCV y exalcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, para presentar las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat, y en ese momento evitó postularse a la espera de que el partido le preguntara oficialmente sobre su disponibilidad. El edil dijo que sería a partir de ese momento cuando tomaría una decisión de seguir o no.

Por contra, la designación de José Javier Sanchis ha disipado cualquier duda que pudiera haber en Algemesí. La apertura de candidaturas y la solicitud de una propuesta al comité electoral local se han cursado con rapidez y el candidato se dispone a completar un trabajo de contactar con los colectivos de Algemesí y de elaboración de la lista que ya está avanzado.

Sanchis considera que tiene «muy buenas perspectivas» ante los síntomas de «desgaste» del gobierno de Algemesí

Sanchis defendió que el PP afronta las municipales «con muy buenas perspectivas» ya que, según indicó, a diferencia de lo que sucedió en 2019, cuando su designación se produjo a finales de febrero y con «escasos cuatro meses para preparar la campaña», ahora no sólo dispone de más tiempo sino que también cuenta con la expriencia y proyección de sus cuatro años como concejal, que antes no tenía, y ostenta además las presidencia de la agrupación. «La situación nacional del partido no era entonces propicia, pero esto también ha cambiado, además, el desgaste en el gobierno municipal es evidente, hay obras retrasadas, problemas enquistados, la gente es cada vez más crítica como se puede ver en las redes sociales y la sensación general es que el gobierno está estancado y ya no funciona, que el ciclo se ha acabado», comentó.