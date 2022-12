Circuitos de inteligencia "made in" Algemesí

La complejidad de las tarjetas electrónicas que confecciona desde que arrancó la aventura empresarial de Dismuntel ha evolucionado tan de prisa como la propia tecnología. Los circuitos elaborados con microcontroladores, condensadores, microprocesadores, bobinas o semiconductores en la planta de Algemesí están por todo el mundo.

La empresa liderada por Miguel Ángel Calpe conmemora este año el 25 aniversario de su fundación en pleno proceso de transformación, incluso en su figura jurídica, y con la perspectiva de dar un salto cualitativo y triplicar en el horizonte de un par de años tanto la facturación como la plantilla. El objetivo, no obstante, no varía: aportar inteligencia a las cosas mediante el diseño, fabricación y suministro de soluciones electrónicas que faciliten la vida a las personas y a las empresas. En unos casos con mecanismos aparentemente sencillos como regular el encendido de las farolas en el momento en que la escasez de luz natural lo hace necesario y, en otros muchos, tremendamente más complejos, en las que se incorpora inteligencia artificial. La producción del año alcanzará en 2022 cerca de 300.000 tarjetas de diferentes grados de complejidad, tamaños y precios.

«El objetivo de Dismuntel siempre ha sido crear y aportar a nuestros clientes algo más de lo que ellos puedan necesitar a través de la electrónica y de los sistemas electrónicos», comenta Miguel Ángel Calpe, mientras advierte de que muchas veces se detectan necesidades que el cliente ni siquiera conoce.

«Al principio a través de tarjetas electrónicas simples, pero la tecnología ha evolucionado a una velocidad que ha permitido lo que hoy es la industria 4.0 y el internet de las cosas. Para algunos de nuestros clientes como Istobal o Himoinsa trabajábamos en los años 2006 y 2007 con este tipo de tecnologías cuando aún no tenían nombre», relata el director general de la firma, que cerrará este año con una facturación de más de siete millones y medio de euros y una plantilla media de más de 70 trabajadores. La empresa destina a I+D cerca del 20 % de sus ventas. Las exportaciones ya superan el 20 %.

Apuesta por la innovación

Dismuntel nació en 1997 después de que Calpe, ingeniero técnico industrial en electrónica, se quedara sin trabajo tras catorce años de experiencia profesional en dos empresas y decidiera invertir el pago único por el desempleo en impulsar un proyecto empresarial, que primero adoptó la forma de sociedad anónima laboral. Las necesidad de acometer una importante inversión para afrontar los nuevos retos ha provocado un acuerdo entre los socios para convertir la empresa en sociedad limitada.

Varios hitos jalonan esta trayectoria de 25 años como la decisión de apostar por la innovación con un primer proyecto presentado en 2006 ante el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del ministerio de Ciencia e Innovación, con una inversión de más de 400.000 euros. Desde entonces ha impulsado más de 30 proyectos de innovación, algunos de alta complejidad.

«Nuestra idea no ha sido centrarnos en un producto, si no ofrecer un servicio a los clientes que tengan una necesidad de estar más cerca del mercado. (…) Cuando ves que si no hubiera sido por este tipo de ayudas no hubieras podido desarrollar un tipo de productos te das cuenta de que tu crecimiento depende mucho de qué vas seleccionando y hacia dónde quieres ir», comenta Calpe, que advierte de que, de alguna forma, Dismuntel trataba de prever lo que el cliente podía necesitar y en lo que, especialmente en aquellos momentos, no era capaz de invertir.

El traslado al polígono industrial de Cotes en 2007 coincidió con los primeros contactos con Himoinsa, una empresa líder en el diseño y fabricación de soluciones de tecnología energética, que acabó entrado en 2010 como socia de Dismuntel con una participación menor. No obstante, la demanda estable de sistemas para controlar los grupos electrógenos que produce Himoinsa afianzó la trayectoria y el crecimiento de Dismuntel, que en 2016 ya recibió el Premio Feves a la Trayectoria Empresarial, en 2018 el premio a la innovación tecnológica en industria otorgado por Femeval, e incluso ha logrado el certificado ISO13485 para poder trabajar en el campo de la electromedicina. «En 2020 compramos dos naves y en 2022 estamos transformándonos en sociedad limitada porque hay una previsión de crecimiento importante con parte de los diseños que habíamos realizados y necesitamos invertir en una transformación que esperamos sea disruptiva. Las piedras que hemos ido poniendo en el río para cruzar cuando viniera el agua están bien ubicadas para poder pasar ahora deprisa y tener un crecimiento más acelerado del que hemos tenido hasta ahora», relata Calpe.

Electrónica para la cerámica

Dismuntel cerró 2021 con una facturación de seis millones de euros, un volumen de negocio que este año ya había alcanzado en octubre. En la actualidad está participando en 4 proyectos financiados por la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), entre los que destacan uno en el sector de la cerámica con Porcelanosa y la Universitat Jaume I de Castelló como «partners», para aportar inteligencia a esta industria con electrónica de muy bajo consumo, y uno segundo proyecto de antenas y altas frecuencias junto a la Universitat Politécnica de València, AIJU y CSIC. Calpe detalla que la empresa de Algemesí va a entrar en dos Proyectos Estratégidos de Recuperación y Transformación Económica (Perte) relacionados con las baterías y la hibridación inteligente, que se prolongarán durante algunos años.

Miguel Ángel Calpe señala que le objetivo es mantener el «core» de la empresa, en el que el 50 % de la actividad se centra en trabajos para clientes mientras que un 20 % responde a productos propios que han llegado al mercado como sistemas de control de calidad de aire o eficiencia energética, y el resto corresponde a productos generados por Dismuntel que han alcanzado tal dimensión que necesitan de una colaboración comercial «porque el volumen de empresa que hace falta es demasiado elevado para nuestro tamaño».

Dismuntel cumple 25 años en un momento dulce. «Estamos en una dimensión distinta y en una perspectiva mucho más elevada por la compañía con la que vas -en alusión a Himoinsa – y porque, por desgracia, cada vez hay menos conocimiento en las empresas».

Calpe señala que en el campo en el que opera Dismuntel no hay demasiadas empresas «multisector». «La mayoría han buscado la rentabilidad como especialistas en un producto, nosotros no hemos querido ser especialistas de un producto nunca y ahora que sí que nos estamos convirtiendo en especialistas en algunos casos, lo que haremos es desglosar la empresa en responsabilidades distintas porque es difícil mantener esa dos filosofías, una de creación y otra de producción».