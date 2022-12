El temple parroquial de Sant Pere Apòstol és, sens dubte, el principal monument de la Pobla Llarga. Josep Lluís Navarro assenyala que la seua cronologia abraçades de finals del segle XVI fins a la primera mitat del segle XVII.

Es tractad’un edifici senzill, sòlid i d’un classicisme elegant. La portalada renaixentista, de pedra, s’alça sobre un basament de tres escalons i és l’accés a un interior organitzat al voltant d’una gran i única nau amb volta d’estil gòtic. Les capelles laterals tenen voltes de nervatures quatripartites. Per una escaleta a ma dreta del presbiteri s’accedix al cor. És majestuós el campanar neoclàssic, de tres nivells, rematat per un cupulí.

L’actual església va reemplaçar la que va manar edificar el senyor de la localitat, Pere d’Esplugues, en el segle XIV. Entre els elements artístics més interessants que custòdia la parròquia cal destacar una capa pluvial, regal a la població de l’arquebisbe sant Joan de Ribera, un llenç que representa el Bateig de Jesús, les escultures del Santíssim Ecce-Homo i de Sant Roc, una custòdia del segle XVII, un reliquiari de plata daurada de la mateixa època i les imatges dels patrons del poble, sant Calixt i la Mare de Déu dels Desemparats.

Al primer li dediquen els poblatans la seua festa major anualment el 14 d’octubre, i a la Verge durant el mes de maig. El temple té la condició des de fa uns anys de Bé de Rellevància Local.

L’artista Emilio Ferrer Cabrera va nàixer a Cullera l’any 1888. Es tracta d’un reconegut pintor que fonamentalment va destacar com a paisatgista, com a autor d’escenes costumistes, com a retratista i, també, com a artista faller plantant monument per a la seua ciutat entre els anys 1943 i 1946. Cisellat en el doble aprenentatge que li va permetre treballar al costat de José Mongrell durant les seue llargues estades a Cullera i l’horitzó que li va obrir la concessio d’una beca del Círculo de Bellas Artes de Madrid l’any 1913 per a ampliar estudis en Paris i Roma. Va treballar com a il·lustrador per a diferents revistes, destacant els seus treball per a La Esfera, i va participar en exposicions nacionals els anys 1910, 1912, 1917, 1924 i 1926 i en exposicions regionals. Va ser professor de dibuix a Conca i Ceuta.

Va patir les conseqüències de la guerra civil espanyola i va tindre que retratar, entre altres militars, a Franco i a Millán Astray. Posteriorment va residir a Amèrica on va continuar el seu vessant artístic.

L’ajuntament de Cullera, on va morir l’any 1962, posseïx una bona col·lecció d’obres seues entre les que cal destacar un autoretrat, un retrat del metge Joan Garcés, «Maja sobre fondo azul» i «Maja con mantón de Manila». Entre les seues obres més conegudes destaca «El Só Pep el Tort» del Museu de Pintures de Buenos Aires.

Estadística. El diario da cuenta de los datos que ofrece el último padrón del Instituto Nacional de Estadística. La capital de la Ribera supera por primera vez en su historia los 45.000 habitantes, concretamente su población se cifra en 45.088 y representa un 15% de los habitantes de la comarca. Yo estoy convencido de que son unos cuantos más ya que mucha gente que vive en la localidad está empadronada por diferentes cuestiones en otras ciudades y, particularmente, en localidades de la costa.

De patrimonio. El Ayuntamiento de Alginet renuncia a 150.000 euros de ayuda al no poder completar la inversión que se hace necesaria para reparar la cubierta de su castillo. El alcalde considera que se trata de una «subvención trampa» del Consell ya que obligaba al municipio a aportar 300.000 euros de los que no disponen. Y la ruta cultural europea de Jaume I en la que participa Alzira busca adhesiones en Nápoles. Los promotores del itinerario ya han logrado el respaldo de Montpellier, patria del monarca. Se prevé concretar en 2023 todos los apoyos para solicitar el aval de la Unión Europea.

Ecologismo en acción. Real ultima 20 años después el sellado del vertedero de residuos tóxicos tras la presión de la Unión Europea. Gerardo López, alcalde de la localidad, confía en poder autorizar las obras de restauración de la planta el próximo mes de enero. La empresa ya ha incorporado al proyecto todas las subsanaciones a falta de un plan de participación ciudadana.Mejoras sanitarias en Algemesí. El conseller, Miguel Mínguez, visitaba las obras de ampliación del Centro de Salud de la localidad, que también dará cobertura asistencial a Albalat, que será reforzado con áreas de salud mental y sexual y una unidad de radiología. Y mientras Urgencias del Hospital de la Ribera se satura pese a que la plantilla del centro, según la dirección, crece un 30%. Está claro, pues, esa plantilla tendría que crecer algo más.

El paisaje es cambiante y lo determinan las circunstancias. Viene esto a cuento de una reclamación de los ponentes del ciclo de conferencias de la Setmana Cultural de la Taronja de Carcaixent. El paisaje ribereño de los siglos XV y XVIII evidentemente no tenía nada que ver con el actual. Desaparecieron los marjales y las viñas y los morerales. La falta de rentabilidad agrícola y la expansión urbanística están destruyendo la estética tradicional de nuestro territorio. Y está claro que algo habrá que hacer para que el naranjal perviva.Los pinos de Guadassuar.

Forman parte del paisaje urbano de la localidad pero el Ayuntamiento ha iniciado su tala cuando llevan en la Gran Vía más de medio siglo y son considerados árboles emblemáticos. Se hace, dicen, para evitar daños a los viandantes, pero algunos vecinos piden frenar la actividad en lo que consideran un pulmón verde del pueblo y buscar alternativas. Rosa Almela, la alcaldesa, declaraba al diario: «Es una decisión traumática, pero cuando llueve o hace viento son un peligro».

Quien paga descansa.

Los ayuntamientos de la Ribera reducen un 22% el período de pago a los proveedores. El promedio comarcal se sitúa en ocho jornadas a pesar de la irrupción de la pandemia y de la inflación. Los consistorios de Alcàntera, Alfarp, Antella, Càrcer, l’Ènova, Gavarda, Manuel, Montserrat, Rafelguaraf, Real, Riola, Sant Joanet, Sellent y Senyera liquidan en sus deudas en menos de tres días. El de Corbera registra el periodo medio de pago más elevado de la comarca: 29 días.

De política. El PP confirma a José Javier Sanchis como candidato en Algemesí, pero sigue sin decidir al de Alzira.

El territori

Seguint amb l’orografia i al professor Joan Varles Membrado ens referirem hui a Sumacàrcer. Sumacàrcer és un derivat de SUMMA «la part de més amunt» i de CARCER, «presó». i s’ubica a la part més alta de la vall de Càrcer, just on esta es troba més encarcerada. A l’oest de Sumacàrcer comencen les gorges del Xúquer -ara en part inundades per l’embassament de Tous- i l’àrea del massís del Caroig. Al sud i al nord la vall és estreta entre els sserrats del Castellet i d’Antella, i només a partir de Sumacàrcer s’eixampla i s’obri a la plana en forma de ventall al·luvial.

AMB NOM PROPI Vicent Ordaz

El paisatgista alzireny Vicent Ordaz Hidalgo va nàixer a la capital de la Ribera l’any 1977. Tot i que el seu ofici és el de terapeuta, és Tècnic Superior en Paisatgisme i Medi Rural i des de fa tres anys dedica bona part del seu temps a la formació i assessorament sobre el tema en centres educatius d’ensenyança infantil, primària i secundària. El seu objectiu no és altre que el que es prenga consciència de la necessitat de que als patis dels col·legis hi hajen tres espais, un per al joc passiu, un altre per a l’actiu i un altre, molt important, de contacte amb la natura. Tracta de fer vore que comptar amb eixe espai és mot pedagògic i que pot influir sobre la salut, ja que la natura té un paper com a filtre i absorbix les partícules en suspensió.

Vicent ha oferit xarrades, a través del Cefire, de manera online i presencial a escoles i instituts i a ajuntaments de moltes localitats de la Comunitat Valenciana i ho farà pròximament a altres autonomies com Castella-La Manxa, Galícia i les Illes Balears. Recentment un projecte en el que ha participat, amb la Cooperativa Fent Estudi titulat Natural(ment), orientat a la missió Climàtica València 2030, ha sigut premiat per l’Ajuntament del Cap i Casal.

Vicent va ser ponent en el I Congreso Internacional de Buenas Prácticas Inclusivas en recreos y deportes en edad escolar celebrat el 2021 a Múrcia i ha participat recentment en la LXVII Mostra Internacional Girona Temp de Flors 2022.