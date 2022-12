El piragüista de Algemesí Izan Aliaga cierra el año con una victoria en Portugal

Izan Aliaga apura el 2022 con victoria. El palista de Algemesí, perteneciente al Fluvial de Lugo, corona la presente temporada como la empezó, con un triunfo, en la competición celebrada en Marco de Canaveses (Portugal), sobre una distancia de 12 kilometros, en K-2 juvenil.

El joven palista, de 18 años, compitió junto con su compañero de equipo Miguel Rouco. Solo habían entrenado juntos tres veces, pero no se notó. Hicieron una salida muy rápida, y a la primera ciaboga ya llegaron destacados junto con dos embarcaciones portuguesas. A partir de ese momento, Aliaga y Rouco fueron marcando el ritmo en todo momento, ya que sus rivales no querían colaborar porque no querían que se quedara muy atrás otro K-2 del mismo club, para así intentar hacer pleno en el podio. Pero los del Fluvial de Lugo no cayeron en la trampa: estaban muy seguros de sí mismos e impusieron un fortísimo ritmo, tan alto que a falta de quilómetro y medio descolgaron a sus rivales y se quedaron solos en cabeza. En meta, entraron en solitario ganadores con un tiempo de 51:47 minutos.

Con esta victoria, Aliaga pone la guinda a una temporada magnífica. Se proclamó campeón autonómico de invierno y de maratón, y, sobre todo, ganó el campeonato de España Ríos y Travesías, además de obtener el bronce en el Campeonato de España de Maratón Corto, y el quinto puesto en el de Maratón Largo, con lo que se quedó a muy poco de disputar el Mundial y el Europeo. El gran mérito de Aliaga es que solo está entrenado en serio, seis días a la semana, desde hace dos años.