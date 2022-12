Los baches en uno de los principales ejes viarios de Alzira se repararán después de Semana Santa

Las obras de reparación de la calzada de la calle Pérez Galdós, que sustituirán el actual adoquinado por un pavimento asfáltico para evitar que vuelvan a aparecer los baches, no comenzarán hasta después de Semana Santa, según el acuerdo alcanzado ayer por el Ayuntamiento de Alzira con la empresa constructora, que se comprometió a destinar dos equipos para reducir en lo posible la duración de los trabajos, prevista incialmente en dos meses, y paralelamente las molestias.

Asfaltado de la calle Mossén Grau

El concejal de Servicios Urbanos, Fernando Pascual, comentó que el inicio de estas obras está condicionado por un lado por la finalización de la reforma de Mossén Grau, pendiente del asfaltado que no se podrá realizar hasta el 9 de enero, y por el calendario festivo de Alzira que tiene en la calle Pérez Galdós una arteria principal. En este sentido, recordó que el 21 de enero está prevista la procesión de Sant Antoni, a principios de marzo arrancarán los actos multitudinarios de Fallas y, con apenas unas semanas de diferencia, los traslados y procesiones de Semana Santa. Así las cosas, se ha decidido posponer el inicio de las obras hasta el 11 de abril, tras el primer lunes de Pascua, para no interferir en ninguna de las celebraciones con unas obras que, recordó Fernando Pascual, no supondrán ningún coste para el ayuntamiento.

El edil indicó que, con el compromiso de desplazar a dos equipos, la empresa constructora prevé realizar dos de las tres fases al mismo tiempo, de forma que uno de ellos empezará en la plaza Mayor para reparar el pavimento del primer tramo de calle, hasta el cruce con Reyes Católicos, mientras el segundo empezará en dirección contraria desde Francisco Arbona. El paso por Reyes Católicos se mantendrá abierto para los vehículos en la ejecución de estas fases. La tercera renovará el tramo hasta Cardenal Vera.

Fernando Pascual señaló que en enero se convocará a vecinos y comercios para detallar el cronograma de las obras, que no afectarán a las aceras. Se sustituirán los adoquines y la base de mortero actual por un pavimento asfáltico aplantillado que simulará un empedrado.