La empresa multinacional Amcor, ubicada en Alzira, ha sancionado con un mes de empleo y sueldo a tres representantes sindicales de CCOO, integrantes del Comité de Empresa, por el ejercicio de sus funciones. "Esta decisión de la empresa tendrá su debida respuesta por parte de la plantilla", ha anunciado la central sindical. El órgano representativo de los trabajadores planteará la realización de varios paros de producción, como medida de protesta "con el objetivo de que la empresa suspenda esta injustificada sanción".

El sindicato CCOO considera que las razones alegadas por Amcor para sancionar a los representantes de los trabajadores "no son más que un montaje que no se sostiene" y consideran que la sanción es un "ataque a la libertad sindical y de expresión de los trabajadores". En su opinión, pretende "amedrentar a los más de 300 trabajadores de la plantilla". Y añaden "Nos quieren sumisos y callados y para ello castigan duramente a quienes representan a la plantilla. Esta actuación antisindical no va a quedar sin respuesta.”